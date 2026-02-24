El "escritorio dorado": cuando el ascenso de mujeres al liderazgo también trae soledad y presión

Aunque crecen los cargos para mujeres, persisten la doble vara, el aislamiento y la autoexigencia. Claves para sostener liderazgos diversos.

El desafío es transformar la cultura para que el liderazgo no sea una prueba permanente.

Durante los últimos años, las organizaciones celebraron un avance histórico: más mujeres accediendo a posiciones de decisión. Directorios más diversos, gerencias lideradas por mujeres, espacios que antes estaban vedados y hoy son símbolo de conquista profesional.

Sin embargo, junto con ese avance emergió un fenómeno silencioso que merece análisis: el llamado “síndrome del escritorio dorado”, concepto difundido por la psicóloga organizacional y coach ejecutiva Kathy Caprino. La metáfora es potente: el escritorio es dorado porque representa éxito, reconocimiento y poder. Pero también puede convertirse en una jaula elegante, donde la exposición, el aislamiento y la presión constante generan un alto costo emocional.

Durante los últimos años, las organizaciones celebraron un avance histórico: más mujeres accediendo a posiciones de decisión. No se trata de una incapacidad individual Muchas mujeres que alcanzan posiciones de liderazgo relatan una experiencia similar: cuando finalmente llegan, descubren que el entorno cambia. Las conversaciones se vuelven más políticas que colaborativas. Los pares se reducen. La confianza se mide con lupa. Y cualquier error se sobredimensiona. Un ejemplo frecuente ocurre en comités directivos donde la única mujer ocupa un rol estratégico. Su desempeño no solo es evaluado por resultados, sino también por estilo. Si toma decisiones firmes, puede ser catalogada como rígida. Si prioriza la escucha, puede ser percibida como poco resolutiva. La doble vara persiste, aunque el cargo sea el mismo.

Se trata de un fenómeno sistémico Otro caso habitual se da en empresas familiares o estructuras tradicionales donde una mujer accede a la dirección por mérito propio, pero debe demostrar continuamente que “merece” el lugar. La exigencia no termina con el ascenso; recién comienza. La presión por no fallar se vuelve crónica. Desde la perspectiva de la inteligencia emocional, el impacto es claro. Aparecen altos niveles de autoexigencia, dificultad para pedir ayuda, sensación de soledad en la toma de decisiones y un desgaste silencioso que rara vez se verbaliza. El escritorio brilla hacia afuera, pero por dentro puede haber ansiedad, sobrecarga y miedo a perder legitimidad.

Además, muchas líderes sienten que representan a “todas las mujeres”. Esa carga simbólica amplifica el estrés. El error deja de ser personal y pasa a vivirse como colectivo. Esta responsabilidad implícita genera una tensión constante entre desempeño y representación. Frente a este escenario, la pregunta clave no es si las mujeres están preparadas para liderar. La pregunta es si las organizaciones están preparadas para sostener liderazgos diversos.