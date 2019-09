El empresario radial dijo que el audio de la agresión a la locutora está editado

Tras el escándalo del que habla todo San Juan y que tuvo repercusión en todo el país, uno de los protagonistas, el empresario radial Rodolfo Riado, dio su versión de los hechos a través de dos audios.

Hay que recordar que el dueño de Radio Bohemia tiene un pedido de captura y que aún permanece prófugo tras haber agredido a la locutora Claudia Vázquez.

Según publica Diario de Cuyo, el empresario buscó difundir otra versión de lo que se conoció esta mañana y tanto repudio generó. “El audio que ella publica está totalmente editado”, denunció Ridao y apuntó a la locutora al señalar que "es una persona muy violenta que saca de las casillas a cualquiera... Ninguno de los que trabajaban en la radio la aguantaban”.

El dueño de la emisora aseguró que en la grabación no aparece “toda la primera parte donde yo le expreso que no iba a poder seguir trabajando”. Y agrega: “Ahí empieza a insultar a sus compañeros, como es costumbre. A decir que ella era la mejor de la radio y que los demás no servían para nada”.

Pese a esbozar su propia defensa, Ridao admitió que “estaba muy nervioso. Dije cosas tremendas de las que me arrepiento”. Para el agresor, Vázquez había “preparado la actitud. Ella se dirigió a la consola. Yo no me di cuenta porque no estaba pensando en eso. Levantó el micrófono para sacarme al aire cuando yo estaba muy nervioso y, además, me grabó en un celular. Ahí sólo aparece la parte que me compromete a mí”.

“Yo jamás he tenido un acto de violencia en mi radio. Todos los que trabajan acá son mi familia. Ninguno la soportaba”, señaló. Luego contó que la locutora “llamó a la policía” y que cuando llegaron los oficiales “vieron que estaba perfectamente bien, nerviosa al que igual que yo”.

Tras lo ocurrido en la radio, Vázquez subió un video a las redes sociales y acusó al dueño de “acoso laboral”. Para Riado, “son cosas totalmente mentirosas. Alguien la aconsejó mal. Ella mostró rasguños en su pecho que horas antes no tenía, ni se los había mostrado a la policía cuando vino a la radio”.

La causa quedó en el ámbito del Quinto Juzgado Correccional, a cargo de Matías Parrón, quien ordenó la detención del empresario.