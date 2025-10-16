El duro descargo de la escuela del egresado que se disfrazó de "mujer violada" en Bariloche

En las últimas horas, se volvió viral un repudiable video en el que se veía a un alumno del IPET 267° Antonio Graziano de Bell Ville, provincia de Córdoba , disfrazado de " mujer violada " en su viaje de egresados en Bariloche . El hecho fue rechazado rápidamente en las redes sociales y la directora de la escuela, Cecilia Miatello, dio unas duras declaraciones al respecto.

En las imágenes, el joven aparece con un vestido estampado roto, el cuerpo pintado con manchas rojas y la palabra “violada” escrita en la espalda. Asimismo, se puede ver a sus compañeros a su alrededor, riéndose y realizando gestos que refuerzan la banalización de la violencia de género.

“Estamos absolutamente conmocionados y repudiamos la situación. Este es un hecho totalmente lamentable que no refleja el trabajo que se realiza en la institución”, aseguró Miatello en diálogo con Cadena 3.

"Repudio total, obvio", contestó cuando se le consultó por su sensación con lo ocurrido . "Esto está manifestado en los comunicados de los otros alumnos, tanto de ese curso como de las otras divisiones”, agregó.

Por otro lado, la directora hizo hincapié en la Educación Sexual Integral y sostuvo que la escuela trabaja con esos lineamientos, pero que en definitiva "hay algo que estos alumnos no han aprendido o estos aprendizajes no fueron lo suficientemente significativos para ellos”.

“Los compañeros mencionan como estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta a la mirada social que nos condena”, indicó.

Miatelo dijo que los estudiantes regresarán al aula el lunes próximo: "Ahí veremos la situación y conversaremos con ellos también para ver cuántos han sido. Lo que sí sabemos es que esto ha sido dentro de una habitación y que no ha salido de ahí. El problema es que se viralizó en las redes".

“Veremos qué acciones reparadoras deberán realizar”, apuntó. Sin embargo, remarcó que lo ocurrido significa "un claro atentado a nuestro acuerdo de convivencia".