Un egresado se vistió de "mujer violada" en Bariloche y fue repudiado

Un alumno del Instituto Provincial de Educación Técnica N.º 267 de Bell Ville, de la provincia de Córdoba , fue filmado “luciendo” un disfraz con el que simulaba ser víctima de abuso sexual durante su viaje de egresados en Bariloche . El estudiante fue rápidamente repudiado por su accionar en las redes sociales, así como por la misma institución que emitió un comunicado.

El polémico video fue difundido por la cuenta oficial de Instagram de la promoción y alcanzó amplia circulación en redes sociales, lo que motivó un fuerte rechazo social y pedidos de sanción.

En las imágenes, el joven aparece con un vestido estampado roto, el cuerpo pintado con manchas rojas y la palabra “violada” escrita en la espalda. Asimismo, se puede ver a sus compañeros a su alrededor, riéndose y realizando gestos que refuerzan la banalización de la violencia de género.

Frente a la magnitud del hecho, la división a la que pertenece el estudiante difundió un comunicado con una disculpa pública dirigida a quienes se sintieron ofendidos por las imágenes.

En ese primer mensaje, los alumnos reconocieron la gravedad del incidente y aclararon que lo ocurrido estaba desligado de la institución, de los acompañantes y de los valores que, según el texto, se enseñan en el establecimiento. Los firmantes afirmaron ser adolescentes, admitieron que el tema resultaba delicado y manifestaron que no debía fomentarse.

“Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”, rezaba el mensaje.

G3VVPEyWwAEToRM

Sin embargo, no todos los integrantes del instituto consideraron suficiente esa respuesta. Otra división del IPET 267 publicó un comunicado con un tono más severo y manifestó repudio absoluto por las publicaciones. En ese segundo texto, el grupo expresó conmoción por la violencia de las imágenes y consideró insuficiente el comunicado inicial para justificar lo sucedido.

El documento de la segunda división profundizó en la reflexión sobre contexto social y responsabilidad individual. “La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”, agregaron.

En el mismo comunicado, desde la división solicitaron la intervención de las autoridades escolares para la adopción de medidas concretas.