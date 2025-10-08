El divertido video de los paleontólogos mostrando sus tatuajes de dinosaurios

El rigor científico no está reñido con el humor y mucho menos con la tinta. En medio de la transmisión en vivo desde la Patagonia , los integrantes de Expedición Cretácica I - la campaña que busca nuevas especies de dinosaurios en Río Negro - protagonizaron un momento tan inesperado como divertido: cuatro de los paleontólogos mostraron sus tatuajes de dinosaurios.

El video, que rápidamente comenzó a circular por redes sociales, muestra al equipo entre risas y bromas, respondiendo una pregunta aparentemente simple: “¿Cuál es tu dinosaurio favorito?”

Lo que siguió fue un festival de coincidencias científicas y de piel: todos eligieron al mismo dinosaurio y varios lo llevan tatuado.

El más popular entre ellos fue el Carnotaurus , un dinosaurio argentino del Cretácico que, con su aspecto inconfundible -hocico corto, cuernos sobre los ojos y patas poderosas-, se ha convertido en un símbolo de la paleontología nacional.

Uno a uno, los científicos fueron mostrando sus tatuajes inspirados en este depredador del pasado. Pero la sorpresa llegó cuando el mendocino Mauricio Cerroni reveló el detrás de escena de uno de esos diseños.

“Ana en particular tiene el cerebro de Carnotaurus de una figura mía, de un paper que escribí con Ariana Paulina Carabajal, en el que describimos el cerebro de Carnotaurus a partir de tomografías computadas. Y cuando salió publicado, Ana decidió tatuárselo en el hombro. Para mí es un orgullo”, contó Cerroni.

El comentario despertó una mezcla de asombro y risas entre los colegas. La charla siguió entre bromas y gestos cómplices, hasta que alguien preguntó: “¿Y el del Mendo cuál es?”. A lo que llegó una respuesta entre risas: “No, el del Mendo lo dejamos para un horario más acorde”.

Entre fósiles, papers y humor

La escena, transmitida en directo por YouTube e Instagram, muestra el costado más humano y relajado de la expedición científica que dirige Federico Agnolín y que integran jóvenes investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales, la Fundación Félix de Azara y el CONICET.

Acostumbrados a trabajar bajo el sol patagónico entre capas de tierra y huesos fosilizados, estos científicos aprovecharon un momento de distensión para reírse de sí mismos y compartir una postal distinta: paleontólogos con tatuajes inspirados en sus propios descubrimientos.

Mirá el video de los paleontólogos

“El Mendo”, el orgullo mendocino del equipo

Cerroni estudió Paleontología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y desde entonces ha integrado campañas de campo en distintos puntos del país. Actualmente, trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

Su carrera incluye hallazgos de relevancia internacional, como la descripción de una nueva especie de dinosaurio carnívoro de pequeño tamaño, publicada en una revista científica especializada y celebrada por la comunidad paleontológica por su aporte al conocimiento de la fauna cretácica argentina.

Mauricio Cerroni Mauricio Cerroni, el paleontólogo mendocino que participa de Expedición Cretácica I – 2025.

¿Cómo ver el streaming del Conicet?

El público puede seguir el trabajo de campo, la excavación y la rutina diaria a través del canal de YouTube @paleocueva_lacev y la cuenta de Instagram @paleocueva.lacev, con transmisiones en los horarios de 11 a 12:30 y de 17 a 18:30.