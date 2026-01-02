El desgarrador testimonio de un argentino en Suiza tras la tragedia de Crans-Montana

Al menos 40 personas fallecieron y 115 resultaron heridas en un incendio ocurrido la madrugada del 1º de enero en la discoteca “Le Constellation” de la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana. Según el periodista argentino Lautaro Clavell , corresponsal en Suiza , se trata de “una de las peores tragedias en años”.

La magnitud del suceso es inédita en la historia reciente del país alpino. “No, en la historia reciente no ha ocurrido nada de semejante magnitud”, afirmó Clavell , y subrayó la anomalía del caso en un territorio donde las normativas de seguridad son “palabras mayores”. “Es muy extraño y muy difícil que se dé algo por el estilo”, agregó.

Según la información recabada por el periodista en el lugar de los hechos, la catástrofe tuvo un origen prevenible y se desarrolló con una rapidez devastadora. “Esto fue en un sótano, en el cual se utilizaron bengalas en botellas de champán”, relató Clavell. “Una de las camareras se subió a UPA de otro de los empleados del lugar con estas pirotecnias, lo cual terminó encendiendo el techo del lugar”.

El techo, recubierto con placas acústicas similares a las de un estudio de grabación, desencadenó un fenómeno conocido como “flashover”. “El calor es tan fuerte que en un momento hace ignición del aire y todo lo que está en ese lugar, que es lo que se escuchó como la explosión o las explosiones que ocurrieron”, explicó.

Uno de los factores que agravaron la tragedia fue, según confirmó Clavell a través de testimonios de sobrevivientes, la falta de vías de escape adecuadas . “La única forma de escapar del calvario que vivió esa gente era por una escalera estrecha que llevaba a la parte de arriba”. Esta condición, sumada a la rapidez del incendio, resultó fatal en un recinto abarrotado.

El perfil de las víctimas añade una capa de dramatismo al suceso. “La mayoría de los asistentes [eran de] 16, 17, 18 años para arriba”, indicó el periodista, confirmando que medios italianos ya habían reportado “el deceso de un niño deportista de 16 años”. “¿Cómo pueden permitir esto de que niños estén en un lugar cerrado sin vías de escape? Es algo totalmente incomprensible”, cuestionó.

Investigan responsabilidades y ambiente de duelo

Si bien el incidente pirotécnico que inició el fuego parece haber sido protagonizado por empleados del local, la investigación judicial apunta a un espectro más amplio de responsabilidades. “Hay otro tipo de responsabilidades en cuanto a quién habilitó el local, las medidas de seguridad que se verificaron al momento de hacer esa habilitación, el dueño del lugar, entre otras cosas”.

Mientras tanto, el ambiente en Suiza es de profundo dolor. “El ambiente en este momento, como comenté anteriormente, es desgarrador. Estamos de luto”, describió el corresponsal. El proceso de identificación de las víctimas será largo y complejo: “Esto va a ser algo que va a llevar semanas posiblemente, ya que deben recurrir en algunos casos a hacer verificaciones con ADN o registros dentales”.

Clavell también destacó que, dada la naturaleza turística de Crans-Montana en plena temporada alta, muchas de las víctimas serían extranjeros. “La mayoría de los que fueron eran turistas… seguramente deben haber fallecidos de la nacionalidad suiza, pero yo creería que es más probable que sean más los extranjeros”.

Aunque el periodista insistió en que se trata de “un hecho aislado” en un país con estrictos protocolos, anticipó un cambio: “De ahora en más se van a incrementar muchísimo más todo este tipo de medidas de seguridad”. Su reflexión final fue un llamado a la conciencia: “Espero que esto, más allá de una noticia desgarradora, sirva para seguir concientizando que por más pequeño, por más bengala que uno dice esto no hace nada, es mejor no utilizarlos y estar seguros”.