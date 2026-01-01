"Me escondí para protegerme del intenso calor": testigos describen su huida del infierno desatado en un bar en un resort de esquí en Suiza

"Pensé que mi hermano pequeño estaba dentro, así que me acerqué e intenté romper la ventana para ayudar a la gente a salir, y después entré".

El joven de 18 años, que no quiso dar su nombre, habló con la BBC después de que un gran incendio en una fiesta de Nochevieja en la estación suiza de Crans-Montana convirtiera rápidamente una noche de celebración en una pesadilla.

La policía dice que se presume que decenas de personas murieron cuando el incendio se desató en un bar llamado Le Constellation alrededor de la 01:30 hora local (00:30 GMT) del jueves. Alrededor de 100 personas más resultaron heridas, principalmente con quemaduras graves.

El testigo presencial le contó a la BBC que estaba cerca del bar cuando escuchó una gran explosión, seguida de mucho humo.

Mientras otros intentaban escapar, él entró, buscando a su hermano. Una vez dentro, describió una escena de horror.

"Vi gente quemándose... Encontré gente quemándose de pies a cabeza, sin ropa", dijo, y añadió: "Fue muy impactante". Su hermano resultó ileso.

"Fui a este bar todos los días esta semana; el día que no fui, se incendió", dijo.

Los bomberos y los paramédicos intervinieron rápidamente, dijo, pero él intentó ayudar en lo que pudo, ofreciendo agua y ropa a los heridos.

Minutos antes, los lugareños y los turistas celebraban la llegada de 2026 durante uno de los períodos vacacionales más concurridos del año para las estaciones de esquí alpinas.

"Todo estaba en llamas"

Reuters El presidente suizo Guy Parmelin dio una rueda de prensa sobre el incidente.

Le Constellation es un bar grande con capacidad para unas 300 personas repartidas en dos plantas y una terraza, aunque se desconoce cuántas personas se encontraban en el bar en ese momento.

Dos mujeres francesas, Emma y Albane, contaron al medio francés BFMTV que estaban dentro cuando comenzó el incendio.

Dijeron que creían que comenzó cuando una camarera puso "velas de cumpleaños" encima de algunas botellas de champán.

"En cuestión de segundos, todo el techo estaba en llamas. Todo era de madera", dijeron, y añadieron que las llamas "empezaron a subir muy rápidamente". La evacuación fue "muy difícil", dijeron Emma y Albane, porque la ruta de escape de la habitación en la que se encontraban era "estrecha" y las escaleras que conducían al exterior eran "aún más estrechas".

"Tuvimos mucha suerte", añadieron, afirmando que había "unas 200 personas intentando salir en 30 segundos por unas escaleras muy estrechas".

Otro adolescente que se encontraba dentro del bar contó a la BBC cómo se vio obligado a esconderse de una "pared de calor" antes de lograr escapar por las escaleras.

Sin embargo, no pudo salir, así que intentó romper una ventana con una mesa. Pero solo pudo salir con vida cuando usó el pie para romper el cristal .

La unidad de cuidados intensivos del hospital más cercano se llenó rápidamente y algunos pacientes fueron trasladados a otros centros para recibir tratamiento, incluso a Milán, en la vecina Italia.

Entre quienes presenciaron la tragedia se encontraba Oleh Paska, que estaba de visita en Crans-Montana con su esposa e hijo.

Contó a la BBC que acababan de celebrar el Año Nuevo en su habitación de hotel, a unos 50 metros del bar, cuando oyeron una serie de explosiones, que inicialmente pensaron que eran petardos.

Oyeron a alguien llorando fuera, pero al principio pensaron que se había producido una pelea.

Solo cuando empezaron a llegar los servicios de emergencia, con las "diferentes sirenas" que anunciaban la llegada de ambulancias, policía y bomberos, se dieron cuenta de que algo andaba mal.

El impacto en la zona

Getty Images Las personas empezaron a dejar homenajes en la zona del siniestro.

El jueves, la zona, que normalmente está repleta de turistas, estaba inusualmente tranquila, dijo Paska.

Un ambiente de conmoción se cernía sobre la ciudad de Crans-Montana el jueves, tras las escenas de caos y tragedia de la noche anterior.

El embajador de Italia en Suiza ha declarado que la identificación de todas las víctimas podría tardar semanas, y el ministro de Asuntos Exteriores del país afirmó que la identificación sería difícil debido a las graves quemaduras.

Por ahora, amigos y familiares esperan con nerviosismo noticias de sus seres queridos.

Un hombre italiano dijo que uno de sus amigos que se encontraba en el bar en ese momento estaba "quemado por completo", mientras que otro fue trasladado a Zúrich en helicóptero.

"Otro amigo nuestro... anoche no teníamos noticias, no lo encontrábamos", declaró a la cadena pública italiana Rai News.

"Mis amigos y yo no hemos dormido en toda la noche, apenas hemos comido", añadió.

