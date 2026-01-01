Detienen al "Noé" africano que anticipaba que un diluvio universal para Navidad

Evans Eshun , conocido como Ebo Noah , el autoproclamado profeta que anunció un diluvio apocalíptico para el 25 de diciembre, terminó detenido por la Policía de Ghana tras meses de predicciones alarmistas, recaudación de fondos y un despliegue que atrajo a miles de seguidores.

Durante casi once meses, Ebo Noah aseguró haber recibido un mandato divino para construir entre ocho y diez arcas modernas capaces de albergar a miles de personas y animales. Con una estética bíblica —túnica austera, barba descuidada y pies descalzos— el " Noé " africano se volvió viral en redes sociales: superó el millón de seguidores en TikTok, sumó decenas de miles en Instagram y acumuló millones de visualizaciones en YouTube.

El proyecto se financió con donaciones y trabajo voluntario . Personas de distintas regiones de Ghana y de países vecinos viajaron hasta el predio donde se levantaban las estructuras, convencidas de que esas arcas serían el único refugio ante un diluvio que, según el profeta, duraría tres años.

El 25 de diciembre pasó sin lluvias ni inundaciones. Horas más tarde, Noah difundió un nuevo video en el que sostuvo que, gracias a oraciones y un ayuno de tres semanas , había logrado que Dios postergara el fin del mundo . Lejos de calmar las críticas, la explicación encendió el enojo de seguidores y detractores.

La polémica escaló cuando apareció en un concierto masivo de rap, vestido con su indumentaria habitual, invitando al público a festejar porque la catástrofe había sido “retrasada”. La escena desató una ola de repudios en redes sociales y pedidos de intervención estatal.

Finalmente, este 31 de diciembre de 2025, el Servicio de Policía de Ghana detuvo a Ebo Noah a través de un equipo especial, en el marco de operativos preventivos contra profecías falsas difundidas por medios digitales que generen pánico público.

Las autoridades manifestaron su preocupación por el impacto social de sus mensajes y por el desplazamiento de cientos de personas hacia el lugar de las arcas que construyó "para salvar a la humanidad".

Las estructuras de madera continúan en pie en un campo ghanés, como símbolo de una profecía incumplida. Mientras la investigación avanza, Ebo Noah sigue sosteniendo que el diluvio llegará “cuando Dios lo decida”.