El comunicado oficial del sanatorio en donde falleció Jorge Messi.

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió a los 68 años luego de atravesar una enfermedad de larga duración. El empresario se encontraba internado en un sanatorio de Rosario, donde falleció durante la madrugada del 8 de agosto.

La noticia fue confirmada por el Sanatorio Centro, donde permanecía internado. En un comunicado fechado este sábado, la institución informó: “SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs.”

El centro médico no dio detalles sobre la enfermedad que padecía ni sobre las circunstancias clínicas de su muerte. En el mismo comunicado explicó: “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.

El comunicado del Sanatorio Centro. El último reencuentro con Lionel Messi La muerte de Jorge Messi se produjo después de que Lionel regresara a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos tras disputar la final del Mundial 2026 ante España.

Durante aquella estadía, el futbolista volvió a compartir tiempo con su familia y se reencontró con su padre en Rosario. Jorge Messi había sido una figura central en la vida personal y profesional de Lionel y lo acompañó desde sus primeros años en el fútbol.