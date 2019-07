El clásico sabelotodo

Desde el punto de vista social, todos compartimos una serie de creencias denominadas paradigmas que forman los modelos mentales a partir de los cuales actuamos. El problema es que esos modelos condicionantes para la mayoría de las personas pasan inadvertidos.

Según el doctor Daniel Sidelski, médico psiquiatra especializado en psicoterapia sistémica, la cultura occidental se halla anclada, entre otros, en el paradigma de tener razón, que es un clásico que condiciona nuestra conducta y está muy presente en nuestra realidad cotidiana.

Para una víctima lo más importante es tener la razón. Lucha y discute con todos y por todo para lograr que siempre sea ella, y no otra, la que tenga razón. Se pelea con el mundo con tal de imponer su visión de las cosas a los demás.

¿Alguna vez se encontraron con este tipo de individuos? O, en su caso, ¿fuimos nosotros los que luchamos para tener razón costara lo que costase? Y lo más relevante: ¿somos conscientes del enorme desgaste de energía que supone discutir para imponer nuestra visión a los demás?

La víctima siempre elige ser inocente frente a sus objetivos en lugar de ser efectiva. No desea asumir la responsabilidad por sus acciones. El problema es que es una actitud totalmente inconsciente, porque, si le preguntamos a cualquier persona qué prefiere, seguramente nos dirá que prefiere ser efectiva. Es común identificar este modelo de persona que todo lo sabe en aquella que está tan convencida de su sabiduría que no acepta ni un solo consejo o sugerencia, y menos la posibilidad de aprender algo, ya que está segura de que no lo necesita.

Lo que en el fondo manifiesta es: «Yo te voy a decir cómo son las cosas; toma nota, porque esto es así y si tú piensas algo diferente es porque estás equivocado y encima no te das cuenta de ello.»

En ocasiones se vuelven irascibles verbalmente, por no decir violentos. Lo que logran estas personas es impedir el diálogo y el entendimiento, con lo que vivir o trabajar con ellas resulta muy complicado.

La persona de talante protagonista, en cambio, está abierta a la sana discusión, ya que sus creencias le llevan a aceptar las verdades de otros como forma de alimentar y nutrir las propias. Si en una charla opina de distinta manera, analiza lo que la otra persona está planteando e intenta aprender una nueva forma de ver la situación.

En este caso, como enseña Stephen Covey, crea una terce­ra alternativa, lo que supone decir: «Ni la tuya ni la mía. Entre tu visión y mi visión construimos una mucho más poderosa, nutrida de nuestras dos posturas, haciendo nacer una posibilidad alterna.»

Esto transforma las diferencias en oportunidades para crecer, ya que profundiza las relaciones y contribuye a crear un clima de encuentro.

De ti depende acuñar valiosos paradigmas que te acerquen a los demás y te permitan aprender constantemente. Es una elección trascendental. Tu efectividad personal y laboral es tu mayor responsabilidad. Por ello, evita «tener razón» a cualquier precio, porque puede que a la larga te resulte muy caro. Cómo decía Baltasar Gracián, el primer paso de la ignorancia es presumir de saber.

Por Alfredo Diez, escritor, conferenciante y consultor de empresas / Instagram: alfredo10coach