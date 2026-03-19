"El Chat de Mamis": la comedia que lleva el caos de WhatsApp al teatro de calle Corrientes

El chat de mamis , una comedia que se mete de lleno en el universo de madres, padres y vínculos escolares, donde los mensajes, los audios eternos, los stickers y los malentendidos escalan hasta convertirse en un verdadero campo de batalla emocional. La obra de teatro está dirigida por Marcelo Caballero, cuenta con idea original y producción de Ezequiel Corbo y con libro de Mechi Bove.

“Tenemos algo entre manos que nos va a hacer muy felices y que también va a hacer reír mucho a la gente”, adelanta el elenco en diálogo con MDZ , en la previa de un estreno que llega cargado de expectativas.

La premisa es tan simple como efectiva: un grupo de padres es convocado a una reunión escolar tras un conflicto entre sus hijos. Lo que empieza como una situación formal rápidamente se desborda, replicando la dinámica caótica de los chats.

Pero la obra no se queda solo en lo presencial. En paralelo, el famoso “chat de mamis” sigue activo, proyectado en escena, funcionando como una segunda narrativa donde se filtran opiniones, juicios y reacciones en tiempo real.

“Es como ver dos obras al mismo tiempo: lo que pasa en el aula y lo que se dice en el grupo”, explica Eugenia Tobal . Esa dualidad es uno de los grandes aciertos de la puesta, que logra trasladar al teatro una lógica digital completamente reconocible.

El chat de Mamis nota completa

Humor, identificación y mucho caos

Durante los ensayos, el elenco fue sumando anécdotas propias y ajenas, alimentando una historia que refleja con precisión quirúrgica los vínculos actuales.

“Todo lo que pasa en la obra podría pasar en la vida real. No estamos copiando a nadie, estamos basándonos en lo que vivimos todos”, cuenta Manuela Pal.

La identificación, de hecho, es uno de los pilares del espectáculo. “Vas a mirar al de al lado y vas a decir: ‘este lo conozco’”, anticipan entre risas.

Y no hace falta ser madre o padre para entrar en el juego: los conflictos, las tensiones y las dinámicas del grupo son extrapolables a cualquier chat de familia, amigos o trabajo.

Un desafío actoral distinto

Más allá del humor, la obra también presenta un reto escénico importante. Se trata de una propuesta coral, donde los siete personajes están prácticamente todo el tiempo en escena, sosteniendo un ritmo constante.

“Es como una rueda que no puede frenarse. Tenés que estar 100% presente, porque si no, se cae el ritmo”, explica Carla Conte.

A eso se suma el desafío de representar algo tan cotidiano como una conversación digital en un formato teatral, sin perder dinamismo ni naturalidad.

Una comedia para reírse de uno mismo

Con personajes diversos, desde la “mami intensa” hasta la más relajada, la obra construye un mosaico de personalidades que chocan, se contradicen y se potencian.

“El chat de mamis está on fire, pero en realidad habla de todos los chats”, resumen.

Así, “El Chat de Mamis” no solo busca hacer reír, sino también generar una especie de espejo donde el público pueda verse reflejado y reírse de sus propias conductas.

Estreno y expectativa

El estreno será el 19 de marzo en el Multitabaris, con funciones de miércoles a domingo. La expectativa es alta, no solo por la originalidad de la propuesta, sino porque toca una fibra muy cercana a la vida diaria.

“La gente se va a reír, la va a pasar bien y en algún momento se va a sentir identificada”, aseguran.

En tiempos donde los vínculos pasan cada vez más por una pantalla, “El Chat de Mamis” propone algo simple pero efectivo: apagar el celular por un rato… para reírse justamente de lo que pasa dentro de él.