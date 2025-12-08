El baterista del Pato Fontanet en Don Osvaldo dijo que tenía una bomba en el aeropuerto y activó el alerta

Anoche se activó el protocolo antibombas en el Aeropuerto de Mendoza. Fue el baterista de Dos Osvaldo, Luis Lamas, quien dijo tener un artefacto explosivo.

El aeropuerto de Mendoza vivió una situación de emergencia: hubo una amenaza de bomba que obligó a ejecutar el plan de contingencias establecido para esos casos. Pero la situación tuvo un condimento extra. Quien hizo la amenaza y obligó a que se activaran las alertas fue el baterista de la banda Dos Osvaldo, Luis Lamas. Ese conjunto, liderado por Pato Fontanet, que tocó en la provincia durante el fin de semana.

El alerta se generó ayer por la noche. Luis Lamas debía abordar el vuelo de regreso y, según los testimonios que recogió MDZ, tuvo algunos exabruptos y altercados. En ese contexto, dijo que tenía una bomba. Más allá de la rigurosidad de la amenaza, al hacerlo público y por protocolo se activó el alerta.

luis lamas don osvaldo para publicar El baterista de Don Osvaldo generó un alerta en el Aeropuerto de Mendoza. De manera inmediata la Policía de Seguridad Aeroportuaria tomó el control de la situación, evacuando el sitio. Además, fue aprehendido el protagonista de la amenaza, es decir quedó "a disposición de la PSA". Como parte del mismo procedimiento, se inicia una acción judicial federal de rigor. Dos Osvaldo tocó en el estadio Arena Maipú el viernes pasado. Los músicos se quedaron algunos días más en la provincia.

El aeropuerto de Mendoza quedó paralizado hasta que se descartó que hubiera riesgo y allí todo retornó a la normalidad.

Don Osvaldo fue creada por Patricio "Pato" Santos Fontanet, exlíder de Callejeros, la banda que estuvo involucrada en la tragedia de Cromañón. Tras ser disuelta, Fontanet creó primero Casi Justicia Social y luego Dos Osvaldo. Luis Lamas es baterista invitado y también forma parte de la banda Ojos Locos, conjunto que también tocó en aquella noche trágica de diciembre de 2004.