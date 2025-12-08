José María Muscari presentó la primera obra argentina escrita con inteligencia artificial

El año termina y José María Muscari ya tiene todo preparado para comenzar el 2026 lleno de proyectos. El reconocido director teatral presentó varias obras que llegarán a las tablas de los teatros de la Ciudad de Buenos Aires, así como de Mar del Plata, durante los siguientes meses. Sin embargo, entre ellas, destaca una propuesta diferente: la primera obra de teatro argentina escrita con Inteligencia Artificial .

En diálogo con MDZ , el dramaturgo contó cuáles son las obras que se estrenarán en el 2026. El 2 de enero llegará al Multiteatro (Av. Corrientes 1283) la obra "El divorcio del año", que cuenta con las actuaciones de Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal.

Para la temporada teatral de verano en Mar del Plata, Muscari preparó "Sex, la obra". El 6 de enero, la obra arribará al Teatro América de la ciudad balnearia, junto a los actores Julieta Ortega, Diego Ramos, Gloria Carrá y Nicolás Riera.

José María Muscari desembarca en Mar del Plata con la Sex, la obra, junto a Julieta Ortega, Nicolás Riera, Gloria Carrá y Diego Ramos.

Una vez finalizado el verano, el referente teatral traerá nuevos proyectos a las tablas de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es "Doradas", la primera obra argentina escrita con IA.

En sus redes, y en una entrevista con MDZ , Muscari anunció que en marzo de 2026 estrenará Doradas, la primera obra de teatro en la Argentina escrita con inteligencia artificial . La obra será presentada en el Salón Dorado del Teatro Nacional Cervantes y contará con un elenco de cinco actrices que debutarán en ese escenario, tal como lo hará el propio Muscari.

“Doradas es la primera obra de teatro de la Argentina escrita con inteligencia artificial. También con cinco nombres bárbaros como lo son Cristina Alberó, Carolina Papaleo, Judith Gabbani, Ginette Reinal y Marta Albertini. Eso es en el Teatro Nacional Cervantes a partir de mediados de marzo”, reveló.

En su publicación, Muscari destacó el carácter inédito del proyecto y detalló que eligió a artistas con trayectorias destacadas pero que, al igual que él, nunca habían trabajado en el Teatro Nacional Cervantes. “Seremos debutantes”, expresó el director, que en 2026 también cumplirá 30 años de carrera.

La propuesta fue anunciada como un “nuevo desafío” y como una “gran bomba” para la cartelera del año próximo.