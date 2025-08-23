El antes y después de Portillo: la foto que muestra cuánto nevó en alta montaña

Las imágenes revelan la magnitud del temporal de nieve en la cordillera, el cual mantiene cerrado el paso internacional Cristo Redentor.

Una de las zonas más altas del centro de esquí Portillo, en el límite con Chile, se cubrió por completo de nieve tras las intensas nevadas de los últimos días. Las imágenes de la terraza del Tío Bobs, una popular confitería, muestran la gran cantidad de nieve que cayó en la alta cordillera, transformando por completo el paisaje.

La primera fotografía, tomada el 15 de agosto, muestra la terraza del lugar con las mesas al aire libre y apenas un manto de nieve. En contraste, la segunda imagen, del 23 de agosto, revela el mismo espacio totalmente cubierto. La nieve sobrepasa la altura de las mesas y cubre por completo el área, dejando una postal de invierno inolvidable.

El paso a Chile por el Sistema Cristo Redentor permanece cerrado hoy, sábado, y se espera que abra mañana, domingo, si las condiciones meteorológicas lo permiten. La situación en alta montaña sigue siendo monitoreada de cerca para garantizar la seguridad de los viajeros.