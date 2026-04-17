El ACA será sponsor principal en la Fórmula 4 Italiana 2026 junto al equipo Alpha 54

El Automóvil Club Argentino (ACA) confirmó su participación en la Fórmula 4 Italiana 2026 como sponsor principal del equipo Alpha 54, acompañado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa marca el regreso del país al respaldo directo de estructuras europeas tras más de 50 años.

La presencia del ACA en uno de los campeonatos formativos más exigentes del mundo representa un hecho significativo para el deporte motor nacional. La última vez que Argentina había tenido un rol similar en Europa fue hace más de cinco décadas, cuando acompañó el desarrollo de figuras como Carlos Reutemann en categorías previas a la Fórmula 1.

Esta nueva etapa no solo implica visibilidad internacional, sino también una estrategia concreta de formación y proyección para jóvenes talentos argentinos en el exterior.

El ACA anunció su participación en la Fórmula 4 Italiana 2026.

El programa se desarrollará dentro de la estructura Alpha 54, un equipo con sede en Italia pero con raíces argentinas. La elección fue realizada con el asesoramiento de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA), priorizando un entorno que facilite la adaptación cultural y deportiva de los pilotos.

El enfoque apunta a reducir las barreras idiomáticas y generar un espacio de trabajo más cercano, permitiendo que los jóvenes puedan concentrarse en su rendimiento dentro y fuera de la pista.

Pilotos seleccionados para el desarrollo internacional

El proyecto contará con la participación de dos pilotos argentinos que integrarán un programa de crecimiento integral:

Thiago Palotini, oriundo de Necochea, con experiencia destacada en karting nacional e internacional.

Federico Díaz Quaglia, quien inició su carrera en 2022 y mostró una rápida evolución en categorías formativas.

Ambos cuentan con licencias internacionales FIA y fueron elegidos tras un proceso de evaluación que incluyó pruebas en pista, análisis de datos y seguimiento durante más de tres meses.

Experiencia de Fórmula 1 aplicada a la formación

Alpha 54 está integrada por profesionales con trayectoria en Fórmula 1, lo que permite trasladar conocimientos de la élite del automovilismo a las categorías formativas.

El proyecto incluye un enfoque integral que abarca distintas áreas clave:

Preparación física mediante un acuerdo con Sport Medicine.

Entrenamiento técnico con tecnología de simulación avanzada.

Trabajo conjunto con ingenieros para optimizar rendimiento en pista.

Este sistema busca replicar condiciones reales de competencia, mejorando tanto el desarrollo deportivo como la adaptación técnica de los pilotos.

Trayectorias que respaldan el proyecto

Thiago Palotini llega con una sólida base en karting, donde obtuvo títulos en IAME y Rotax Argentina, además de consagrarse en el Sudamericano Rotax. También acumuló experiencia en competencias internacionales.

Por su parte, Federico Díaz Quaglia logró destacarse rápidamente tras su debut en 2022. Ganó campeonatos a nivel provincial y nacional en karting y en 2025 dio el salto a los monopostos, compitiendo en la Fórmula Renault Plus y la Fórmula Nacional Argentina. Además, sumó rodaje en la Fórmula 4 Brasileña.