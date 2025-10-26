Ejemplo cívico: Moisés Roitman tiene 100 años y fue a votar aunque no tiene obligación

Moisés Roitman tiene 100 años y fue a votar a pesar de que a su edad no tiene obligación de sufragar. El mendocino hace unos días renovó su licencia de conducir y ahora se convirtió en un ejemplo cívico. Es muy importante que la gente venga a votar para mantener la democracia y la gobernabilidad del país”, dijo este mediodía.

Este mediodía, Moises Roitman fue a votar a la escuela Patricia Mendocinas junto a su esposa Sarita y su hija. Aunque desde los 70 años no está obligado a sufragar, Moisés hace uso de ese derecho.

Moises Roitman junto a su hija y su esposa después de ir a votar. Él tiene 100 años y fue a votar.

“Desde los 17 años me favorecieron para votar. Considero muy importante que la gente venga a votar para mantener la democracia y la gobernabilidad del país. Si la gente viniera a votar este país sería mucho mejor”, dijo.

“Argentina es un país muy lindo que tiene sus cosas, pero hay que viajar a Latinoamérica y ver otros países y uno se da cuenta de lo hermoso que es este país. A pesar de que hay muchos políticos que han fracasado y que han hecho cosas que no corresponden. Pero hay mucha gente buena”, agregó.

Moisés nació en la Ciudad de Mendoza, precisamente en calle Chile. A lo largo de su vida presenció grandes cambios en el mundo. Comenzando desde su nacimiento en una casa. “En aquella época nacíamos en casa, cuando Mendoza era una aldea” comentó.

“En estos 100 años ha habido más cambios en el mundo que toda la historia de la humanidad”, agregó.

Moises Roitman 100 años de vida Moises Roitman 100 años de vida

Para Roitman, Mendoza es una ciudad privilegiada y bonita que ha tenido un notable crecimiento a lo largo de los años. “Tenemos un Parque que es un orgullo y mucha gente no se da cuenta de eso”, dijo.

A pesar de ver grandes progresos como la televisión o la llegada del hombre a la luna, para el mendocino de un siglo hay algo que no cambia: “El ser humano no cambia, hay gente buena y gente mala, como siempre”.

La receta para vivir un siglo

El hombre centenario contó que nunca planeó llegar a esta edad y que simplemente pasaron los años hasta que llegó a los 100. “Cada cumpleaños va cortando la existencia”, expresó.

Durante su vida se dedicó a hacer mucha actividad física solo por gusto. Roitman, contó que lo importante no es llegar a esta edad, sino llegar bien. “Si usted llega mal a esta edad, es preferible morirse”, dijo.

Moises Roitman, 100 años de vida (3) Marcos Garcia / MDZ

Además, Moisés sostuvo que su secreto no está en los ejercicios ni en la alimentación, sino en el equilibrio emocional y en la familia. “No hay nada más importante que la familia. Tengo tres hijos, ocho nietos y once bisnietos, y todos nos acompañamos sin problemas ni discusiones”, dijo con una sonrisa.

Moisés vive junto a su esposa a quien definió como “una mujer muy especial”. Viven solos y se mantienen activos, compartiendo charlas y encuentros diarios con amigos. “He vivido una vida feliz. Estoy muy contento de haber vivido y de seguir disfrutando”, afirmó Moisés.

Un ejemplo a seguir

Roitman cumplió 100 años en agosto y sigue trabajando, a pesar de que no tiene necesidad. Todos los días va a la farmacia y atiende a los clientes en la caja. Comparte la jornada con el resto de los empleados y su hija que es la farmacéutica.

Según Roitman, trabajar lo ayuda a tener una rutina y un propósito. Además, dijo que se siente con mucha energía y lucidez para opinar sobre diversos temas o realizar trámites.