Egar Murillo: "El arte es la crítica de la sociedad actual"

Aunque nació en Jujuy, Egar Murillo estudió Artes Plásticas en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo y se consagró como un mendocino distinguido, cuando recibió, por ejemplo, la Beca Fundación Proa “Taller de Formación y Desarrollo” (dirigido por Kuitca) y la Beca Estímulo de la Fundación Antorchas. También forma parte del catálogo de la Galería Van Riel, de Buenos Aires, que lo expone en ArteBa.

¡Te lo presentamos en MDZ Arte!

¿Autodidacta o estudiado?

Estudié en la Universidad Nacional de Cuyo.

¿Qué es el arte para vos?

El arte para mí es una forma de conocimiento, es la memoria de las civilizaciones y también es la crítica de la sociedad actual.

¿Qué expresás a través de arte?

A través del arte trato de expresar imágenes que a veces vienen del inconsciente, sensaciones de lo que me ocurre, sensaciones por una película que vi, o la lectura de un buen libro. Pero la estructura de mi obra es la crítica a sociedad de consumo y la condición humana y sus angustias.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

Me di cuenta cuando empecé mis imágenes personales que no se parecían a otras.

¿Qué sentís cuando pintás?

Cuando pinto o hago una obra diferente, al pintar te queda una gran satisfacción de alivio porque es una obra reflexionada por lo poético.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco?

Cuando tengo la idea clara, lo abordo inmediatamente si no lo estoy pensando para ver cómo materia e imagen se amalgaman.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Sí, cuando los veo todavía me encuentro es un eco que vuelve y me toca y algunos se sostienen con dignidad.

¿Cuál es tu sueño?

Mi sueño es hacer una obra maestra.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Por supuesto que me gusta mucho mostrar lo que hago, me visibiliza y el marketing en arte es nefasto.

¿Qué te inspira?

La inspiración puede venir de todas partes pero no existe. Es solo el trabajo de todos los días, la paciencia y el estar en el taller siempre haciendo.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro?

Está dado por las instituciones que te legitiman, dudo de los premios, tener una galería ayuda, y sobre todo la trayectoria son las formas para llegar a un valor.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Lo valora el que está interesado, el que le gusta el arte más allá de todo límite. Si sabe de arte mucho mejor.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

No lo sueño, pero me gustaría verlo colgado en el MOMA de New York.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Me gustaría tener un Van Gogh, un Bacon y un Matisse.