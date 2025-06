El Mundial donde Argentina consiguió su primer título, otra vez bajo sospecha. El Mundial donde Argentina consiguió su primer título.

Fallece Michael Jackson

El 25 de junio de 2009, Michael Jackson murió en Los Ángeles a los 50 años. Ese día, mientras se preparaba para su gira This Is It, su médico personal, Conrad Murray, le administró medicamentos para dormir, incluido el anestésico propofol. Jackson fue hallado inconsciente y sin pulso cerca del mediodía, y trasladado de urgencia al hospital UCLA, donde fue declarado muerto a las 2:26 p.m. La noticia causó conmoción mundial y millones de personas reaccionaron con tristeza. Su fallecimiento fue oficialmente considerado un homicidio involuntario por mala praxis médica. En 2011, Murray fue condenado por su responsabilidad en la muerte del artista. La partida de Jackson marcó un momento histórico en la cultura popular.