Efemérides del 22 de julio: por qué se celebra el Día Mundial del Cerebro

Las efemérides del 22 de julio incluyen el Día Mundial del Cerebro y una amplia serie de acontecimientos, nacimientos y aniversarios clave.

El 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro, entre otras efemérides clave. Foto: GETTY IMAGES

El 22 de julio se conmemoran efemérides que marcaron la historia a nivel mundial. Entre ellas se destaca el Día Mundial del Cerebro, una jornada impulsada para promover la prevención de enfermedades neurológicas y generar conciencia sobre la importancia de cuidar uno de los órganos más complejos del cuerpo humano.

Una de las principales efemérides del 22 de julio es el Día Mundial del Cerebro. Fuente: IA Gemini. ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Cerebro? El Día Mundial del Cerebro fue establecido en 2014 por la Federación Mundial de Neurología (WFN) con el objetivo de concientizar sobre la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de las enfermedades neurológicas.

Cada año, la entidad utiliza la fecha para difundir hábitos saludables y destacar la importancia del cuidado de la salud cerebral. Además, busca visibilizar el impacto que tienen estas patologías en millones de personas y promover un mayor acceso a la atención médica.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 1.300 millones de personas en todo el mundo viven con algún tipo de discapacidad vinculada a tarstornos neurológicos. En ese contexto, el Día Mundial del Cerebro también invita a reflexionar sobre las desigualdades en el acceso a la salud y la importancia de fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de las enfermedades neurológicas.

Efemérides del 22 de julio: qué pasó un día como hoy Estas son algunas de las principales efemérides del 22 de julio: