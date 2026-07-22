Efemérides del 22 de julio: por qué se celebra el Día Mundial del Cerebro
Las efemérides del 22 de julio incluyen el Día Mundial del Cerebro y una amplia serie de acontecimientos, nacimientos y aniversarios clave.
El 22 de julio se conmemoran efemérides que marcaron la historia a nivel mundial. Entre ellas se destaca el Día Mundial del Cerebro, una jornada impulsada para promover la prevención de enfermedades neurológicas y generar conciencia sobre la importancia de cuidar uno de los órganos más complejos del cuerpo humano.
¿Por qué se celebra el Día Mundial del Cerebro?
El Día Mundial del Cerebro fue establecido en 2014 por la Federación Mundial de Neurología (WFN) con el objetivo de concientizar sobre la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de las enfermedades neurológicas.
Cada año, la entidad utiliza la fecha para difundir hábitos saludables y destacar la importancia del cuidado de la salud cerebral. Además, busca visibilizar el impacto que tienen estas patologías en millones de personas y promover un mayor acceso a la atención médica.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 1.300 millones de personas en todo el mundo viven con algún tipo de discapacidad vinculada a tarstornos neurológicos. En ese contexto, el Día Mundial del Cerebro también invita a reflexionar sobre las desigualdades en el acceso a la salud y la importancia de fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de las enfermedades neurológicas.
Efemérides del 22 de julio: qué pasó un día como hoy
Estas son algunas de las principales efemérides del 22 de julio:
- 1958: se funda el Instituto Di Tella, referente de la vanguardia artística argentina.
- 1960: nace la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada.
- 1975: nace la modelo y conductora argentina Dolores Barreiro.
- 1979: Sony lanza el Walkman TPS-L2, un dispositivo que revolucionó la forma de escuchar música.
- 1987: la Unión Soviética pone en órbita la nave Soyuz TM-3.
- 1990: muere el escritor argentino Manuel Puig, autor de Boquitas pintadas y El beso de la mujer araña.
- 1992: nace la actriz y cantante estadounidense Selena Gomez.
- 1992: Pablo Escobar se fuga de la cárcel de máxima seguridad La Catedral, en Colombia.
- 2009: se produce el eclipse solar total más largo del siglo XXI, con una duración de 6 minutos y 39 segundos.
- 2011: un atentado en Oslo y la isla de Utoya, en Noruega, deja 77 víctimas fatales.
- 2023: fallece el exfutbolista argentino Ernesto Mastrángelo.
Qué otras conmemoraciones se celebran el 22 de julio
Además del Día Mundial del Cerebro, cada 22 de julio también se conmemora:
- Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto.