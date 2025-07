Ecoparque de Mendoza: uno x uno los animales que murieron en cautiverio y los que trasladaron

La mona no presentaba síntomas de alguna enfermedad y su apetito era normal hasta antes de morir. Su caso aceleró el proceso de traslado a un santuario de Cecilia.

El oso polar Arturo

El oso Arturo nació en cautiverio en 1985 en el zoológico de Colorado, Estados Unidos. Llegó al zoológico de Mendoza en 1993 y vivió en cautiverio hasta su muerte en 2016. Según la información oficial murió por un desbalance hemodinámico, lo que desencadenó en una descompensación multisistémica.

La salud del oso Arturo estaba comprometida, en los últimos chequeos que se le hicieron presentaba osteólisis del hueso nasal, es decir, desgaste del hueso producido por infección producida por bacterias y hongos en la zona. También presentaba pérdida crónica de visión en el ojo derecho, probablemente de larga data y asociada a su edad. Con los años terminó con una ceguera total.

ecoparque animales zoo mendoza oso arturo.jpg.JPG El caso del oso Arturo llegó a la prensa internacional y hasta cantantes como Cher pidieron por su traslado. ALF PONCE MERCADO / ARCHIVO PERSONAL

Los días antes de morir los veterinarios evaluaron dormirlo porque presentaba mínima respuesta a estímulos y una depresión marcada de su sistema nervioso central.

El oso Arturo vivió en un recinto en el que podía moverse y hasta le colocaron una espacio con agua para que se refrescara, pero los agobiantes veranos de Mendoza no se parecen en nada al medio polar y las zonas heladas del hemisferio norte. Un tiempo antes de su muerte, organizaciones protectoras pidieron que fuera trasladado a Canadá pero una junta médica indicó que el viaje ponía en riesgo su vida.

La tigresa Violeta

Violeta llegó al zoológico en 2007, después de ser rescatada de una finca particular en Rivadavia cuando tenía 1 año. Su apropiador la exhibía a turistas y niños de escuelas. La tigresa de bengala era de un circo y el hombre la había adquirido cuando era cachorra.

Violeta vivió toda su vida en cautiverio en el Ecoparque y murió de causas naturales en 2024 por su avanzada edad.

El elefante Tamy

El elefante Tamy llegó al zoológico de Mendoza en 1984 tras ser donado por el Circo Hermanas Gasca que no consiguió los permisos para llevar al elefante a Chile. En los 15 años que vivió con el circo fue sometido a un entrenamiento violento y desconfiaba de las personas. Según algunas versiones Tamy mató a uno de sus cuidadores.

En el recinto contiguo vivían las elefantas Pocha y Guillermina. Cuando ellas fueron trasladadas al santuario para elefantes en Brasil en 2022, las autoridades del Ecoparque ampliaron el recinto de Tamy y así logró tener una pequeña laguna y espacio para caminar.

El elefante Tamy en la fosa donde vivió 40 años.

Como Tamy tenía antecedentes violentos, los cuidadores no pudieron establecer una relación con él. Durante 38 años, Tamy nunca fue examinado, no se le hicieron estudios de sangre, no se le hizo el mantenimiento de sus patas ni se le lavó nunca la trompa.

Aunque en un principio el traslado de Tamy estaba planeado para diciembre de 2024 y luego fue prorrogado hasta 2027, había un problema central para poder llevar a Tamy a Brasil: hacerle los estudios y lograr que entrara a la jaula que lo iba a llevar a Mato Grosso. Aunque se contrató un adiestrador fue imposible hacer avances considerables. Finalmente, después de 40 años en cautiverio, murió el 24 de junio.

Los animales en cautiverio que fueron trasladados

La chimpancé Cecilia nació en 1997 en el zoológico de Mendoza y vivió 20 años en cautiverio hasta que fue trasladada en 2017 al Santuario Natural de Chimpancés ubicado en Sorocaba en Brasil. Su caso marcó un hito porque fue el primer animal en el mundo al que se le concedió un hábeas corpus y se lo declaró “persona no humana sujeto de derecho”.

chimpance cecilia ecoparque mendoza.jpg La chimpancé Cecilia vivió 20 años en cautiverio. Gobierno de Mendoza

Los leones Chupino y Salteña. El león nació en el zoo y Salteña llegó en 2011 rescatada de la provincia de Salta. Los dos fueron trasladados en 2018 al santuario The WildCat Sanctuary en Estados Unidos.

Los leones Ecoparque Mendoza Los dos últimos leones del Ecoparque fueron trasladados en 2018. Gobierno de Mendoza

Los 10 osos pardos nacieron en cautiverio y pasaron hasta 20 años en jaulas, con condiciones completamente ajenas a sus hábitats naturales. Uno de los casos más emblemáticos fue el del oso Athila que por haber intentado escapar de su recinto fue confinado a pasar casi 20 años en un pequeño recinto a modo de fosa oculto al público. En 2019, Mabel, Sorpresa, Julieta, Rosa, Esperanza, Libertad, Athila, Fausto, Buko y Yogi fueron trasladados a The Wild Animal Sanctuary, en Keenesburg, Colorado, Estados Unidos.

En un procedimiento inédito, la totalidad de osos pardos del ex-zoológico mendocinos fueron trasladados al espacio “The Wild Animal Sanctuary”, ubicado en Keenesburg, Colorado En un procedimiento inédito, la totalidad de osos pardos del ex-zoológico mendocinos fueron trasladados al espacio “The Wild Animal Sanctuary”, ubicado en Keenesburg, Colorado

La elefanta africana Pocha llegó en 1982 a Mendoza desde Londres con 16 años. En 1998 tuvo a su hija Guillermina con el elefante Tamy. En 2022, las dos fueron trasladadas al santuario de elefantes de Matto Grosso en Brasil. Pocha murió a los 5 meses del traslado.

Pocha y Guillermina serán trasladas a un santuario en Brasil Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Pocha y Guillermina. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La tigresa de bengala Lucy nació en 2008 y llegó al zoológico de Mendoza en 2011 a través de un canje de animales con el zoológico de Batán en la Provincia de Buenos Aires. Fue trasladada en 2024 a The WildCat Sanctuary en Estados Unidos.

La tigresa Lucy será trasladada a un santuario Foto: Prensa Gobierno de Mendoza La tigresa Lucy fue trasladada a un santuario Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La elefanta Kenya nació en 1981 y llegó al zoológico de Mendoza con solo 4 años por canje con el zoológico alemán Tierpark Hagenbeck. Hace 7 años, Kenya empezó un estricto adiestramiento para obtener su colaboración para las revisiones veterinarias, la obtención de muestras para el Certificado Veterinario Internacional y aprender a entrar a la jaula de traslado. Finalmente, el viernes fue trasladada al santuario de elefantes de Matto Grosso en Brasil. Era el último elefante en cautiverio del país.