Duras críticas al Estado tras el cierre del único hospital para niños con desnutrición

El médico Abel Albino, de la Fundación Conin , advirtió en MDZ Radio que el único hospital para niños desnutridos del país, ubicado en el departamento de Las Heras, permanece cerrado desde hace seis meses por falta de financiamiento, en medio de cuestionamientos al Estado y un llamado urgente a la comunidad para sostener su funcionamiento.

El establecimiento —una infraestructura especialmente diseñada para la internación y recuperación de pacientes— quedó sin actividad pese a haber sido un centro de referencia nacional en el tratamiento de la desnutrición infantil.

“Es una pena. Cerró porque no puedo pagar los sueldos”, explicó Albino. Y destacó el nivel de atención alcanzado: “Trabaja tan buena gente y tan correctamente trabajan que prácticamente no tenemos mortalidad”. A su vez, remarcó la especificidad del abordaje: “el desnutrido es un inmunodeficiente, es un inmunodeprimido”.

El titular de la Fundación Conin apuntó al atraso en los aportes públicos como principal causa de la crisis: “Estoy contratado por el Estado, pero el Estado no me actualiza hace más de cuatro años” y precisó que “me está aportando el Estado 7% de lo que yo gasto para recuperar. Si no me ayuda la comunidad, no puedo seguir”. En ese sentido, cuestionó la falta de respuestas: “Nos tratan muy bien... pero no nos llevan el apunte”.

“Hace seis meses que lo cerré, y hace seis meses que estoy llorando por no tener el hospital, porque sé que es necesario”, insistió. Para reabrirlo, planteó un esquema de financiamiento basado en aportes individuales: “Si yo tuviese 1.500 socios más que me dieran lo que vale una pizza, o medio tanque de nafta, una caja de leche... puedo salir adelante”.

Impacto en los niños y alcance nacional

Tras el cierre del hospital de la Fundación Conin, los pacientes dejaron de ser internados y fueron derivados a sus hogares: “Los tuvimos que devolver a su casa, con un nudo en la garganta”, señaló Albino, aunque aclaró que continúan con asistencia territorial: “Los tratamos en sus casas. Van nuestros médicos y los asisten en sus casas”.

El centro recibía derivaciones de todo el país, consolidándose como un dispositivo único en su tipo. En ese marco, el especialista alertó sobre la magnitud del problema: "Cada vez que vamos y hacemos un testeo, porque nos metemos en la comunidad con un camión que tenemos, encontramos 30% de chicos desnutridos, 30% de chicos con sobrepeso... y 30% de chicos normales”.

Finalmente, subrayó las consecuencias estructurales de la desnutrición: “La desnutrición genera debilidad mental... la principal riqueza de un país es su capital humano, y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro”, y reclamó una respuesta articulada: “Los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales... y la comunidad toda debemos trabajar juntos como hermanos que somos”.