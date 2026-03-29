Marcela Pagano volvió a cargar contra Adorni y lo acusó de usar el Estado para el "ascenso social"

La diputada nacional Marcela Pagano apuntó de manera directa contra el jefe de Gabinete , Manuel Adorni , a quien acusó de haber utilizado su paso por el Gobierno como una vía de “ascenso social”.

Además, sostuvo que dentro del oficialismo existen dirigentes que “usan el poder para hacer negocios”, en un contexto que definió como marcado por internas personales, falta de debate y deterioro del nivel parlamentario.

“Hay personas que utilizaron al Estado para un ascenso social como Adorni”, afirmó la legisladora, al trazar un diagnóstico sobre el funcionamiento interno del espacio gobernante.

En la misma línea, agregó que algunos sectores “utilizan su lugar de poder en el Ejecutivo o en la función pública para incrementar su situación económica”, y sostuvo que ese comportamiento convive con otros dirigentes que “no roban pero miran para otro lado”.

La diputada, en diálogo con Splendid AM 990, señaló además que el oficialismo opera con una lógica verticalista que limita la autonomía legislativa.

“Los diputados y senadores no tienen autonomía ninguna. Son una escribanía del Poder Ejecutivo”, afirmó, y describió un sistema de filtros para la presentación de proyectos que, según dijo, depende de la aprobación previa de funcionarios designados como enlaces parlamentarios.

“Todo lo que veníamos a combatir: militamos la independencia de poderes y hacemos lo contrario”, agregó.

Pagano también cuestionó el clima interno del Congreso y denunció una degradación del debate político.

“La capacidad de pensamiento crítico y la capacidad de lectura está muy degradada de los propios funcionarios públicos”, sostuvo, al tiempo que señaló que muchas discusiones parlamentarias quedan desplazadas por conflictos personales.

“Se exhiben internas que nada tienen que ver con la labor legislativa”, indicó.

En ese marco, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, describió un ambiente atravesado por rivalidades y disputas mediáticas.

“Hay más internas que funcionarios. No son un equipo que se quiere entre sí”, afirmó, y sostuvo que en algunos casos el protagonismo se disputa por exposición pública antes que por iniciativas legislativas.

La legisladora también cuestionó la ausencia de políticas de Estado y denunció la existencia de un “gabinete paralelo”.

Según explicó, tras la asunción presidencial de Javier Milei se produjo un desplazamiento de los equipos técnicos originales.

“Se fue armando un gabinete paralelo y desembarcaron personas que yo no sabía que iban a trabajar conmigo”, sostuvo.

Pagano vinculó esa dinámica con la influencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y dirigentes cercanos.

“Todos los que la rodean son personas que buscan hacer negocios”, afirmó, y aseguró que las decisiones políticas y de gestión se concentran en ese círculo.

Asimismo, justificó su rol crítico dentro del oficialismo y defendió sus denuncias judiciales.

“Lo único personal es el compromiso hacia la gente. Les prometí combatir la corrupción”, señaló.

Por último, remarcó que sus cuestionamientos responden a ese objetivo.

“No puedo dejar de hablar ni de comunicar. Es parte de mi tarea y de mi identidad política”, concluyó.