Dudas y alerta por el uso del celular en los chicos: ¿prohibir es la solución?

¿Es correcto prohibir el uso del celular en menores de edad ? ¿Cómo poner límites? ¿Hasta qué punto controlar? ¿A qué edad el chico debe tener celular? En un mar de dudas, hay una única certeza: no se puede mirar para otro lado. Algo hay que hacer, y cuanto antes, mejor.

Sobran pruebas de los efectos nocivos del uso del celular a temprana edad. Un reciente estudio publicado en la revista científica Pediatrics reveló que los niños que accedieron a un celular propio a los 12 años corren más riesgo de sufrir depresión, obesidad y falta de sueño, entre otros.

Por su parte, Unicef aclara que para que niños y niñas puedan controlar el uso de la tecnología necesitan que ciertas áreas del cerebro estén desarrolladas y durante la primera infancia todavía no lo están.

Días atrás, Australia encendió el debate al nivel mundial tras convertirse en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años. Mientras resta conocer si la medida será efectiva o no, otros países estudian aplicar restricciones similares.

En Mendoza, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, confirmó a MDZ que analizan copiar el modelo de Australia y prohibir el uso de redes sociales en los menores de 16 años. A la par, escuelas de la provincia desalientan el uso de celulares en las aulas a través de distintas metodologías. Así fue que surgió "Pacto Parental", la iniciativa que tomó relevancia nacional, en la que padres acuerdan retrasar el acceso al celular hasta los 13 años.

Crudo testimonio

Silvina Genjo, integrante de Pacto Parental, fue una de las que expuso su experiencia al contar cómo afectó a sus hijos el tener (o no) celular a temprana edad.

"Mi hija Azul tuvo su primer celular a los 12 años y a los 15, redes sociales. En ese momento tenía una fuerte convicción de que estaba haciendo lo correcto. Sus compañeros la tildaron de `virga´, mote que la acompañó durante toda la secundaria. Hoy con 21 años recuerda su paso por la secundaria como la peor etapa de su vida", inició Silvina.

Al cumplir 18 años, y luego de aquella experiencia que la marcó emocionalmente, Azul decidió regalarle un celular a su hermano para que no sufriera lo mismo que ella.

"Azul le regaló un celular a su hermano, que tenía 9 años. Un celular viejo que solo tenía WhatsApp y YouTube. A los cuatro meses se le rompe el celular. Estuvo dos noches gritando, pataleando en la cama", contó la mujer.

Posteriormente, al pequeño le diagnosticaron síndrome de abstinencia. Padecía ataques de ansiedad, que según explica su madre, no le permitían permanecer quieto cuando le sacaban el dispositivo.

"Ahí tomé conciencia. Hoy, con 12 años, él no tiene redes sociales ni juegos en línea", dijo Silvina.

¿El celular o el contenido?

Déborah Bellota es psicóloga, especialista en crianza y familia. Consultada por la medida implementada en Australia, expresó que resulta imprescindible poner límites, aunque puso en duda la efectividad de la prohibición.

"Me parece que hay que buscar un equilibrio, no me parece ni prohibir del todo. La prohibición tiene que ser una prohibición con sentido, es decir, uno tiene que poder abrir la comunicación con nuestros hijos y poder explicarles por qué aún no", subrayó Bellota en diálogo con MDZ.

Especialista recomiendan establecer límites en el uso del celular en los más chicos.

"No es lo mismo que vos le digas a tu hijo, por ejemplo, te pongo unos videitos de 5 minutos cada uno y estás una hora viendo un video tras otro, y otra cosa es ofrecerles una película en donde sostienen la atención y pueden aprender algo, generando después una charla", agregó.

La especialista remarcó que si bien no se puede "prohibir el celular del todo", lo importante es negociar con los chicos para realizar un uso medido del mismo.

Pacto y ¿responsabilidad? parental

Preocupados por sus hijos y con la necesidad de tomar acciones urgentes, nació "Pacto Parental"; la iniciativa de un colectivo de padres de Mendoza, que se volvió viral en Argentina, y que proponer retrasar el acceso del celular hasta los 13 años.

Ignacio Castro, impulsor de Pacto Parental, contó que todo surgió al observar las conductas de los alumnos de sexto grado del colegio San Nicolás.

"Había algunas dinámicas raras entre los chicos. Se estaban relacionando por WhatsApp de una manera medio extraña, donde dejaban a algunos de lado, invitaban a unos sí a otros no. Paralelamente, leía sobre el tema de adopción temprana de la tecnología. Identificamos que había con trastornos de ansiedad, con necesidades que necesitábamos atender", dijo Castro.

Tras continuar informándose, Castro llegó a la conclusión de que la solución debía ser colectiva. Por esto, pidió una reunión con los padres de sexto, en la que se planteó empezar a tomar conciencia de la realidad de sus hijos y el uso del celular. La propuesta fue tomada mejor de lo esperado: varios padres coincidieron en que retrasar el acceso del celular hasta los 13 años era lo adecuado.

Sin embargo, nunca esperaron la viralización de la propuesta, que llegó a todo el país. Hasta el momento, un grupo de WhatsApp que inició con 20 integrantes, ya llega a 550, y son varios los padres en instituciones que consultan por esta iniciativa.

La problemática ya está expuesta, claro está. Pero no es suficiente. Primero, resulta indispensable mirar hacia adentro. Padres que pasan hasta 5 horas por días navegando en redes sociales, quieren prohibirles a sus hijos el uso del celular.

El uso de redes sociales en Argentina promedia las 4 horas y media por día.

"Toca a los padres hacernos cargo. Nuestra batalla va con los padres porque somos nosotros los que les enchufamos el teléfono. El primer paso es reconocerlo. Está buenísimo que el Estado tome medidas, pero no nos tenemos que relajar nosotros", afirmó Castro.

Por su parte, Bellota expresó que no se le puede enseñar a los hijos "algo que no sabemos" e invitó a los padres a reflexionar sobre el uso que ellos le dan al celular y las redes sociales.

"Los adultos estamos bastante adictos a las redes sociales y al celular porque intentamos tapas vacíos y bajar el estrés con el celular. Entonces, cuando vos tenés un celular una hora frente a tu rostro y tu hijo te lo está pidiendo, es medio contradictorio el mensaje que le estamos dando al niño. Hay que tomar conciencia y primero incorporar uno. No podemos enseñarles a nuestros hijos algo que no sabemos", concluyó.

En tanto, Castro contó que recibió un llamado del Ministerio de Salud de Mendoza, quien días atrás confirmó que se analiza prohibir el uso de redes sociales en menores de edad. La semana próxima se daría la reunión.