Dos mendocinos corrieron el Trasmontaña en Tucumán y emocionaron a todos

El deporte y las competencias generan lazos entre colegas y pueden convertirse en una experiencia única entre padres e hijos. La experiencia de Rogelio y Enzo es uno de esos casos. Los mendocinos viajaron hasta Tucumán para participar del Trasmontaña 2026 y cuando terminaron se fundieron en un abrazo que emocionó a todos.

La competencia Trasmontaña es uno de los eventos más convocantes de los amantes del ciclismo de montaña. Rogelio Di Giacinti y su hijo Enzo no dudaron en participar, viajaron hasta Tucumán y finalizaron el desafío. Aunque no ganaron en su categoría, su testimonio generó cientos de comentarios positivos en las redes sociales.

En un video publicado por La Gaceta de Tucumán, se puede ver a los mendocinos llorando de felicidad abrazados. Una periodista les pregunta su experiencia y contaron los detalles del viaje y la competencia.

"Yo soy Rogelio y somos de Mendoza. Corrimos en la categoría padre-hijo. Es mi primer Trasmontaña . Me llevó toda la carrera. Me habló, me habló. Todo lo que te puedas imaginar me lo dijo", dijo el padre entre lágrimas.

"Es muy fuerte, es muy fuerte. Mucho esfuerzo experimentarlo con tu hijo no tiene precio", agregó.

Por su parte, Enzo aseguró que fue una tarea muy ardua. "Fue mucho tiempo preparándolo, mucho esfuerzo. Venimos de Mendoza, es un viaje. No nos pasó nada, no nos caímos, no rompimos las bicis. Llegar, vivir la experiencia...", dijo el joven que remató a modo de chiste que no invitó a su papá a participar sino que lo obligó.

El Trasmontaña 2026 donde compitieron los mendocinos. IG trasmontania

Repercusiones en las redes

El video de lo mendocinos despertó cientos de reacciones positivas por el esfuerzo compartido y la complicidad entre padre e hijo. "Una locura lo que vivimos hoy!! las mejores sensaciones me las llevo en el corazón ! GRACIAS PAPÁ !", escribió Enzo para agradecer a su papá.

"Que bonito un hermoso recuerdo de padre e hijo impagable!!!", "Los vi en el maciel muy emocionantes las palabras de aliento de uno al otro", "Im-presionante!!! Excelente vivencia", "Felicitaciones Que lindo padre e hijo", "Que emocionante LPM! felicitaciones animales!", "Ese recuerdo es para llevarlo en el corazón cuando estás bajón te levanta y te da años de vida. Felicitaciones!!", "Que hermoso lo que vivieron juntos", "Joder desde España, me habéis emocionado, qué titanes", "Los que corrimos el Transmontaña en categoría padre e hijo sabemos que es inigualable los felicitó", escribieron algunos de los usuarios de las redes.

Trasmontaña 2026

El Rally Trasmontaña es una competencia de mountain bike en parejas en las Sierras de San Javier en Tucumán desde 1994. El circuito es muy exigente y recorre un poco más de 40 kilómetros entre zonas de selva y montaña.

Este año participaron deportistas de todas las provincias y de otros países como Canadá, España, Uruguay, Paraguay y Chile.