Dónde ver gratis Argentina vs. Inglaterra en pantallas gigantes en CABA

Los hinchas de la Selección Argentina que quieran ver la semifinal del Mundial 2026 acompañados tendrán dos puntos de encuentro en CABA . Este miércoles, se volverá a organizar Fan Fest con pantallas gigantes y propuestas gastronómicas para vivir el duelo histórico contra Inglaterra .

El principal espacio estará en Plaza Seeber, ubicada en la intersección de las avenidas Sarmiento y Del Libertador, en el barrio de Palermo. El predio funcionará de 12 a 20 y tendrá una pantalla gigante para ver el partido, además de shows en vivo, espacios para sacarse fotos, actividades para toda la familia y un patio gastronómico.

Además del Fan Fest de Palermo, el Gobierno porteño llevará la propuesta "Modo Hincha" al Parque Los Andes, en la esquina de las avenidas Corrientes y Dorrego, en Chacarita.

En ese punto también habrá una pantalla gigante para seguir el encuentro desde las 14, junto con distintas actividades.

Llega un partido clave para la Selección argentina

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles a las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde la albiceleste buscará pasar a una nueva final de la Copa del Mundo.

Será el sexto enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones, con antecedentes históricos como el duelo de México 1986, marcado por los emblemáticos goles de Diego Maradona, y el cruce de Francia 1998.

Desde el inicio del Mundial, los Fan Fest organizados por la Ciudad reunieron a más de 200.000 personas, y para esta semifinal se espera una convocatoria multitudinaria de hinchas que buscarán alentar a la Selección en un partido decisivo rumbo a una nueva final que ya tiene a España como uno de sus integrantes confirmados.