¿Dónde se nos va la energía? Cuando nuestra "batería vital" pide auxilio

¿Alguna vez has sentido que, por más que duermas o descanses, sigues agotado? Esa sensación de desgaste emocional permanente no es casualidad. Vivimos en un mundo que exprime hasta la última gota de nuestra energía física, mental, emocional y espiritual. Y como ocurre con un celular, si no recargamos nuestra “batería vital”, tarde o temprano nos quedamos sin fuerzas.

La metáfora es sencilla, pero muy real: cada día, nuestra batería se descarga con el estrés , las exigencias, las pantallas, las noticias, las preocupaciones y hasta con vínculos poco sanos. Y aunque cada persona se desgasta de manera distinta —porque cada historia es única—, todos compartimos una fragilidad común: no tenemos energía ilimitada ni tampoco somos infinitos.

La ciencia lo confirma: la Organización Mundial de la Salud advierte que más de mil millones de personas viven con algún trastorno mental. La depresión y la ansiedad encabezan la lista, y la pandemia aumentó en un 25 % estos diagnósticos. El precio invisible de este estilo de vida es el cortisol crónico: esa hormona del estrés que, encendida como alarma permanente, desgasta el cerebro, enferma el cuerpo y drena la energía.

Cuando creemos que podemos “estirar el chicle” sin reconocer límites, nos instalamos en una omnipotencia peligrosa. Jesús mismo nos da otra pista: los Evangelios lo muestran retirándose a orar en silencio, descansando en Betania con sus amigos o subiendo a la montaña para recargar fuerzas. Incluso Él necesitaba reconectar con la fuente.

Lo cierto es que nuestra cultura nos empuja al círculo vicioso del estrés y la recompensa inmediata: trabajamos bajo presión, buscamos alivios rápidos en pantallas, comida, compras o distracciones, y terminamos todavía más cansados. A esto se le llama el “secuestro amigdalar”: cuando una emoción intensa —miedo, rabia, frustración— toma el control y nos deja fuera de balance. Así, perdemos claridad y gastamos más batería en falsas alarmas que en vivir de verdad.

¿Cómo romper este ciclo? Primero, reconociendo “dónde nos aprieta el zapato”. No a todos nos drenan las mismas cosas: a algunos los vacía el ruido o el desorden, a otros la presión laboral, la inseguridad económica o la falta de reconocimiento. Detectar esos focos de desgaste es clave para poner límites, pedir ayuda, reorganizar el tiempo y elegir mejores “enchufes” para recargar.

Una herramienta práctica es llevar una pequeña bitácora diaria: anotar qué me descargó, qué me devolvió vitalidad, cómo respondió mi cuerpo y qué acción concreta puedo tomar mañana para cuidarme. Ese simple hábito abre los ojos a patrones que, de otro modo, pasan inadvertidos.

La buena noticia es que podemos recuperar la energía

Hay “cargadores” disponibles y al alcance de todos. El descanso real, la alimentación sana, los vínculos significativos, la oración, la naturaleza y el silencio son algunos de ellos. Lo importante es no olvidar que el espíritu también necesita recargarse: no basta con el cuerpo y la mente.

Quizás la gran lección es volver a lo básico: no somos dioses, somos humanos. Nuestra batería se gasta, pero también puede renovarse si aprendemos a escucharla. Y al hacerlo, no solo ganamos equilibrio personal: también nos volvemos más disponibles para los demás. En definitiva, cuidar nuestra batería vital no es un lujo, es un acto de responsabilidad y de amor. Porque solo quien se conecta a la fuente puede, de verdad, iluminar y sostener a otros.

* Trini Ried Goycoolea. Periodista y escritora, especialista en vínculos.