Dónde colocar el romero para atraer prosperidad y riqueza en casa

Tres rincones que transforman el romero en un imán de prosperidad. Tu hogar se abre a la abundancia y la prosperidad.

El romero atrae abundancia y despierta una energía que ha fascinado a culturas de todo el mundo. Desde la antigüedad se le atribuyen propiedades capaces de llamar a la fortuna. Su aroma intenso y su color verde profundo evocan vida y crecimiento, por eso se considera un símbolo de prosperidad que transforma el ambiente del hogar y del trabajo.

El romero es un lugar estratégico El primer lugar ideal para colocar el romero es en la entrada principal de la casa. Una maceta con este arbusto cerca de la puerta o un ramo seco colgado en el marco se interpreta como un guardián que permite la llegada de buenas oportunidades. Cada vez que alguien entra, el aroma de la planta da la bienvenida a la prosperidad.

Planta de Romero.jpg

El segundo espacio recomendado es el área de trabajo. Una pequeña maceta sobre el escritorio o ramitas secas en un jarrón aportan un toque natural y al mismo tiempo refuerzan la concentración. La tradición sugiere que el romero en ese lugar ayuda a que las ideas fluyan y a que los proyectos encuentren el impulso necesario para generar ganancias.