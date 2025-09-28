Por qué uno termina perdiendo si no renueva un electrodoméstico viejo
Si un electrodoméstico es viejo y obsoleto la boleta de luz podría aumentar mucho porque el artefacto consume más energía.
Usar lo que ya tenemos y mantener los artículos en buen estado suele ser uno de los consejos más valiosos para ahorrar dinero en el hogar. Pero esta regla tiene una gran excepción: los electrodomésticos, ya que los que son más viejos consuman más energía, al punto que al llegar al final de su vida útil por año pueden consumir hasta 1000 kilovatios-hora (kWh).
Te Podría Interesar
Los electrodomésticos limpios pueden funcionar de manera más eficiente. Imagen: Ryan Hainey.
Por ejemplo una heladera comprada hace 15 o 20 años puede consumir hasta tres más energía que un modelo actual. En el caso de los lavaplatos, los más antiguos - además de consumir más electricidad- también desperdician agua caliente.
Cuándo hay que reemplazar un viejo electrodoméstico
Las señales de advertencia son:
- Heladeras y freezers: cuando emite un ruido sordo con frecuencia, señal de que está intentando regular su temperatura. También cuando gotean.
- Secarropas: cuando no secan las prendas en el primer ciclo.
- Lavarropa: cuando deja olores a humedad en la ropa o se sacuden excesivamente.
- Otra señal de que hay que actualizar el electrodoméstico es cuando una sola reparación cuesta más de la mitad del precio de una unidad nueva.
Un buen service es una garantía para que un electrodoméstico dure más tiempo. Imagen: Future / Darren Chung Photography Ltd.
Lo que sigue
Es adquirir un electrodoméstico nuevo, con avances tecnológicos que permitan ahorrar energía y dinero.
- Heladera: Que sea hermético y mantenga los alimentos más seguros,
- Secadora: Que tenga una ventilación limpia y reduzca los tiempos de secado y calor de la casa.
En todos los casos renovar los electrodomésticos con un criterio sostenible para así reducir la huella de carbono. Y asegurarse de desechar los electrodomésticos viejos de forma segura y conforme a la ley.