Domingo caluroso en Mendoza y con alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa 35° de máxima y poca nubosidad en Mendoza. Por la mañana rige una alerta amarilla por vientos fuertes en varios departamentos.

Domingo de pleno verano en Mendoza, con 35° de máxima y vientos del sector norte.

El pronóstico adelanta que este domingo en Mendoza se espera un día caluroso, con poca nubosidad, vientos moderados del noreste y una máxima de 35°, mientras que la mínima rondará los 16°.

Lo más delicado estará en las primeras horas del día. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos del sector norte para La Paz, Santa Rosa, Lavalle, San Martín, parte de Las Heras, San Rafael y General Alvear. Según el organismo, "el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h, pudiendo ser superados de manera local". Se recomienda precaución al circular y evitar actividades al aire libre en los momentos de mayor intensidad del viento.

Embed - Recomendaciones Ante Vientos Fuertes La tarde se perfila con sol y calor bien marcado, ideal para actividades al aire libre. En cordillera zona norte el tiempo se mantendrá inestable, con nubosidad variable y condiciones poco cómodas para la alta montaña, aunque sin cambios bruscos de temperatura en altura.

mapa_alertas (2) Por la mañana rige una alerta amarilla por vientos del norte en varios departamentos de Mendoza. Así arrancará Mendoza la semana La semana arrancará con calor sostenido. El lunes se espera un día caluroso y algo nublado, con vientos moderados del noreste y 36° de máxima. Hacia la noche podrían desarrollarse tormentas, en un marco de inestabilidad también en cordillera.