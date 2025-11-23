Domingo de accidentes en Buenos Aires: vuelvo en Villa Santa Rita y choques múltiples en Caballito y San Telmo

Esta mañana de domingo comenzó con algunos accidentes en la Ciudad de Buenos Aires , después de que se reportara primero uno en el barrio porteño de Villa Santa Rita , donde un vehículo chocó y volcó. Más tarde, se produjo un choque múltiple en el barrio de Caballito y otro en San Telmo .

El primero de ellos ocurrió en la intersección de las calles Llavallol y Álvarez Jonte, donde dos vehículos impactaron y uno de ellos terminó dado vuelta sobre la vereda, producto del impacto, casi sobre la entrada de un edificio.

En el auto que volcó se trasladaban cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años, mientras que en el otro vehículo circulaba un hombre de 60 años. Allí debieron intervenir personal de Bomberos de la ciudad junto a tres ambulancias del SAME .

Tras la llegada de los Bomberos, que debieron asistir a los jóvenes dentro del auto, todos los damnificados fueron atendidos por el personal médico del SAME ya que presentaban traumatismos, pero los cinco se negaron a ser trasladados a un hospital. Mientras tanto, la Policía Científica realiza peritajes para obtener mayor precisión sobre el accidente.

Mientras tanto, más tarde se produjo un nuevo siniestro vial, luego de que un hombre a bordo de un vehículo utilitario modelo Peugeot perdiera el control del vehículo, por razones que aún se desconocen, e impactara contra otros autos estacionados.

Choques domingo (3) El conductor perdió el control e impactó contra un auto Honda Fit que estaba estacionado.

El choque ocurrió sobre Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe, en el barrio porteño de Caballito. Producto del accidente, donde la camioneta quedó cortando uno de los carriles, se produjo el corte parcial en la circulación. Se desconoce la razón por la que el conductor perdió el control del rodado.

Choque múltiple en San Telmo

Luego, nuevamente ocurrió un choque en cadena en el barrio de San Telmo. Después de que el conductor de una camioneta perdiera el control del vehículo e impactara contra un auto estacionado, contra el que quedó incrustado, y producto de la violencia del impacto, terminó impactando contra un Peugeot 308 que estaba estacionado más adelante.

Choques domingo (4) La camioneta primero chocó contra un auto y por la violencia del choque, impactó contra otro ubicado más adelante.

El hecho ocurrió en Garay y Bolívar, enfrente a la División de la Policía Federal, donde el SAME ya se encuentra trabajando en el lugar para asistir a la familia que viajaba en la camioneta.