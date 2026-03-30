Un motociclista borracho provocó un accidente en Maipú: tenía 14 veces más alcohol en sangre que lo permitido

Un motociclista con un alto nivel de alcoholemia provocó un accidente la madrugada de este lunes en Maipú . El hombre chocó a otra moto y le provocó lesiones al conductor. Luego, descubrieron que tenía 14 veces más alcohol en sangre que lo permitido para manejar ese tipo de vehículos (0,2 gramos de alcohol por cada litro de sangre).

El siniestro se produjo alrededor de la 1 cuando un hombre, de 49 años, circulaba a bordo de su Corven 110cc negra por la Ruta 50 , en dirección al oeste , por el distrito maipucino de Rodeo del Medio .

En un momento, tras el cruce con el callejón Molina , el motociclista puso el guiñe para girar hacia la izquierda. Mientras lo hacía, fue colisionado por un sujeto al mando de una Yamaha FZ , provocándole heridas.

Hasta el lugar se desplazó personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ), que asistió a la víctima y le diagnosticó politraumatismos en la pierna izquierda , por lo que fue trasladado hasta la Clínica Santa María .

En tanto, el motociclista, de 54 años, que provocó el siniestro afirmó que no alcanzó a ver al otro conductor y se negó a recibir asistencia médica, pese a encontrarse evidentemente lesionado.

Nivel extremo de alcoholemia

Luego, personal de Accidentología municipal le practicó el test de acoholemia, el cual arrojó que tenía 2,87 gramos de alcohol por cada litro de sangre, es decir, más de 14 veces el mínimo permitido para motociclistas: 0,2 g/l.

Posteriormente, los policías convencieron al hombre para hacerse atender en un nosocomio y fue trasladado al Hospital Metraux, donde también le diagnosticaron politraumatismos, señala la información policial.

Por último, el motociclista alcoholizado quedó a disposición de las autoridades y se le inició el proceso contravencional correspondiente.