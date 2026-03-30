"Te voy a rajar entera", una chica de 17 años fue apuñalada durante una pelea en Maipú

Una pelea entre dos menores de edad terminó con una de ellas apuñalada. La víctima fue hospitalizada y quedó fuera de peligro.

Una pelea entre dos adolescente de 17 años terminó con una de ellas apuñalada el último fin de semana en Maipú. La chica que resultó con heridas de arma blanca tuvo que ser trasladada a un nosocomio de la zona, donde le brindaron la asistencia médica correspondiente y luego recibió el alta.

El violento episodio tuvo lugar alrededor de las 22.30 del sábado cuando dos amigas se encontraban en el interior del barrio Posta Norte, localizado en sector de Maipú conocido como la Triple Frontera, cerca del límite con los departamentos de Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

En ese momento, otra chica las abordó y amenazó fuertemente a una de ellas: "Qué te hacés la piola, ahora te voy a rajar entera", mientras le exhibía un arma blanca. Acto seguido, se inició una riña que terminó con la víctima acuchillada, relataron fuentes policiales.

El estado de salud de la joven apuñalada Tras la agresión, la joven lesionada y su amiga salieron corriendo para pedir ayuda y un vecino las auxilio, trasladando a la víctima hasta el Hospital Paroissien. Una vez en el nosocomio, le diagnosticaron que tenía heridas de arma blanca en una rodilla y otra en el espalda, entre los omóplatos, detalla la información del caso.

Frente a eso, los médicos le realizaron suturas en las heridas y la chica quedo fuera de peligro, por lo que recibió el alta en poco tiempo y se retiró junto a su progenitora.