Dolor en la comunidad médica mendocina por la muerte de un reconocido infectólogo

Se trata del doctor José Roberto Morales, quien dirigió el Servicio de Infectología del Hospital Español durante más de una década.

La comunidad médica mendocina atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento del Dr. José Roberto Morales. El destacado profesional se desempeñó como jefe del Servicio de Infectología del Hospital Español durante más de una década. Su partida representa una pérdida irreparable para la medicina argentina y especialmente para la provincia de Mendoza.

El Dr. Roberto Morales construyó una carrera excepcional dedicada al combate de enfermedades infecciosas. Entre 1997 y 2009 dirigió la Unidad de Infectología del Hospital Español de Mendoza. Durante ese período se consolidó como una figura fundamental en la lucha contra patologías como el VIH/SIDA y el mal de Chagas. Su trabajo incansable salvó innumerables vidas en todo el territorio nacional.

La formación académica constituyó otro pilar fundamental en la vida profesional del especialista. Se desempeñó como profesor titular de Infectología tanto en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo como en la Universidad del Aconcagua. Miles de estudiantes de medicina recibieron su enseñanza y fueron inspirados por su ejemplo de dedicación y humanismo.

El reconocimiento a su trayectoria trascendió las fronteras provinciales. La Asociación Médica Argentina lo distinguió como Miembro Honorario Nacional. Además, ejerció como jefe del Departamento de Infectología del Hospital Lencinas. Estos cargos reflejan el respeto y admiración que generaba entre sus pares a nivel nacional.