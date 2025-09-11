Dolor en el mundo del arte y de la academia por el fallecimiento de un querido artista

Falleció Drago Brajak, reconocido artista plástico y exdecano de la facultad de Arte de la Universidad Nacional de Cuyo.

El mundo del arte y de la academia está de luto. Hoy falleció Drago Brajak, reconocida artista plástico radicado en Mendoza y exdecano de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo.

Dentro de la vida universitaria tuvo participación activa y fue dos veces Decano de la Facultad en la que estudió. Como artista, fue parte de más de 60 muestras colectivas, 14 individuales en salas nacionales e internacionales. Sus dibujos y serigrafías conforman colecciones privadas y públicas en Argentina, Canadá, México, Ecuador, Chile, Israel, Italia, Bélgica, Croacia, Eslovenia, España y Japón.

Nació en Karlovac, Croacia. En la década del 60 se radicó en General Alvear, Mendoza. Cursó la carrera de Artes Plásticas en la UNCUYO. Como estudiante tenía participación activa en su arte y también en política. En 1976 la dictadura militar que intervino las universidades lo expulsó y debió exiliarse. Regresó en 1984. En la UNCuyo fue profesor de Tecnología y Expresión de los Materiales .

Drago Brajak 2 Drago Brajak fue dos veces decano de Arte y Diseño. En la foto, junto al exrector Daniel Pizzi.