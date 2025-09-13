Doble alerta por viento en Mendoza: qué se espera para esta tarde y esta noche

El cambio de tiempo en la provincia se sentirá con la llegada de un frente frío que bajará la temperatura. Se anticipan máximas superiores a los 20ºC en la semana.

Para la tarde de este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas dos alertas por viento en la provincia, que afectan a diferentes zonas. Se espera un cambio de las condiciones en las próximas horas que modificará el tiempo en el llano.

La alerta por viento Zonda El SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda en el sur provincial, el Valle de Uco y zonas de precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras. La alerta indica: "El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".

El cambio de viento en el Gran Mendoza En el caso del Gran Mendoza la alerta que está activa es para la noche de este sábado y por viento Sur. Un frente frío traerá vientos del sector sur. La alerta vigente señala que esta noche "el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. A partir de la tarde del sábado 13 de septiembre se espera que los vientos roten al sector sur con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h".

El pronóstico para la semana Aquí está el pronóstico para el resto de la semana en Mendoza con máximas por encima de los 20º todos los días en la previa de la llegada de la primavera: