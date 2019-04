Difunden nuevo video de Kumiko para pedir su liberación

La defensa de la monja Kumiko Kosaka, a cargo de Carlos Varela Álvarez, insiste con la inocencia de la religiosa y asegura que no está recibiendo un tratamiento justo en los tribunales mendocinos.

El lunes difundieron un video en el que Kumiko se presentaba y contaba parte de su historia personal y hoy hicieron público un extracto de la declaración de la eclesiástica ante el Tribunal Colegiado que le concedió la libertad bajo fianza la semana pasada; un beneficio que luego fue revocado tras la presentación de nuevos cargos por parte del fiscal Gustavo Stroppiana.

"La sociedad me ha acusado y me ha crucificado sin fundamentos. Una de las razones es porque soy mujer, soy oriental, soy religiosa o monja como me llaman muchos. Por lo tanto, soy más fácil de golpear. Yo sigo de pie y me voy a seguir manteniendo con la frente alta porque no tengo nada que ver con todo esto, ni yo ni la hermana Asunción", arranca su exposición Kumiko ante el Tribunal Colegiado.

Y continúa: "Nunca vi, nunca escuché, ni me llegó nada de esto. Si me hubiera enterado algo hubiera hecho porque la consciencia no me quedaría tranquila. Estoy hecha pedazos; no se imaginan como estoy por dentro. Después de haber servido 8 años a esa comunidad, entregando alma y corazón, de verlos crecer, y que después de 6 años vengan a acusarme de algo que nunca hice. Esto no tiene nombre".

"Quiero evocar las palabras de Jesús en el evangelio: “No hay nada oculto que no deba ser descubierto”. Es el fundamento de todas las personas que nos declaramos católicas. Esa es la fe que me mantiene con la esperanza viva, para seguir viviendo y con la frente en alto", agrega Kumiko ante los jueces.

Y concluye: "Quiero estar en libertad, tengo derecho a estarlo. La Constitución está de mi lado. No me voy a fugar. Sólo se escapan de la Justicia aquellos que son culpables y yo soy inocente".

Para la defensa de la monja japonesa, "no se está garantizando el derecho a la defensa, al juicio justo". "La libertad anticipada, el principio de inocencia y la no discriminación son valores jurídicos y éticos no negociables. El Tribunal Colegiado ordenó su libertad bajo fianza y al día siguiente la fiscalía, siguiendo órdenes superiores, la volvió a detener en forma inexplicable", concluye.