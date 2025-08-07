Día de San Cayetano: los fieles, sindicatos y organizaciones se congregan masivamente en Liniers

Este jueves, en el marco de la celebración del Día de San Cayetano, patrono del trabajo, diversas organizaciones sociales, sindicales y religiosas encabezarán una movilización desde el barrio de Liniers hasta la Plaza de Mayo. La convocatoria principal es impulsada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y sectores de la Iglesia.

La marcha comenzará en el santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, donde tradicionalmente se congregan miles de fieles para agradecer por el trabajo o pedir empleo. La jornada, que cada año incluye una peregrinación, será este año escenario de una manifestación con reclamos económicos dirigidos al Gobierno nacional. En esta oportunidad, los organizadores expresaron que la movilización se realizará bajo el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

El acto principal se realizará en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, con una intervención pública con representantes de las organizaciones convocantes.