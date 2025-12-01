Día mundial del sida: usar preservativo y hacerse los testeos

En los 90, Gustavo Radaelli, conocido como "Machito Ponce", cantaba "Póntelo"- mi pana el condón- es decir el preservativo . Pero el tema es totalmente actual. En este Día Mundial del Sida es necesitamos recordar que el uso del preservativo en las relaciones sexuales y los testeos a tiempo son la mejor decisión para la prevención.

Preservativo y testeos, como derechos y obligaciones individuales y sociales. Pero además, para prevenir la enfermedad, es clave el rol de las políticas públicas. La respuesta mundial al VIH ha sufrido su revés más significativo en décadas, advierte un nuevo informe de ONU-SIDA publicado el 25 de noviembre último en vísperas del Día Mundial del Sida 2025. El documento "Superar las disrupciones, transformar" la respuesta al sida detalla las consecuencias de gran alcance de las reducciones en la financiación internacional y la falta de solidaridad mundial.

Las abruptas reducciones en la asistencia internacional para el VIH en 2025 han profundizado los déficits de financiación existentes. La OCDE estima que se proyecta que la asistencia sanitaria externa caiga entre un 30 y un 40% en 2025 en comparación con 2023, causando una interrupción inmediata y aún más severa de los servicios de salud en los países de ingresos bajos y medianos.

La fundación Huesped, una organización argentina que trabaja por la salud pública, el acceso equitativo a la salud y la prevención de enfermedades, con foco principal en el VIH/ sida , hepatitis virales y otras enfermedades, remarca que hay varias maneras transmisión del sida.

Aunque un diagnóstico de la infección por el VIH podría parecer abrumador y causa miedo, es importante recordar que esa infección se puede tratar eficazmente con medicamentos para combatirla a fin de que las personas que la contraen puedan tener una vida larga y sana.

El primer paso después de una prueba positiva del VIH es consultar al personal de salud, aunque no haya ningún tipo de síntoma. La mejor forma de una persona de mantenerse sana consiste en recibir atención médica y tratamiento con medicamentos contra el VIH lo más pronto posible.

Después de recibir resultados positivos en la prueba de detección del VIH, la primera consulta de un paciente, consiste en una prueba de seguimiento, que puede ser repetir el testeo, incluye un examen de su salud e historia clínica, un examen físico y varias pruebas de laboratorio.

El sida en el presupuesto 2026 de Argentina

La fundación Huésped también advirtió que: "El proyecto de presupuesto nacional 2026 supone un giro preocupante en la respuesta al VIH:de una estrategia integral de prevención, diagnóstico y tratamiento con miras al cumplimiento de la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, hacia un enfoque limitado casi exclusivamente a sostener los tratamientos actuales, dejando de lado la prevención y la detección temprana, con recortes u omisiones en herramientas clave como PrEP y PEP, preservativos, test rápidos y carga viral".

En ese sentido afirma que "esta situación puede puede traducirse en más infecciones, diagnósticos tardíos, que hoy ya afectan al 45% de los nuevos diagnósticos de VIH en el país), mayor desigualdad sanitaria, y mayores costos en tratamientos futuros.

Además, esta organización denunció que: "tras un 2025 sin compras de preservativos —lo que generó faltantes en todo el país—, el proyecto prevé una recuperación abrupta en 2026, pero sin asegurar continuidad ni ejecución real, y con números aún por debajo de lo estipulado en el presupuesto 2023. En 2023, la meta física actualizada fue de 30,0002,400 unidades desde el programa 22 (Respuesta al VIH) y 25,300,000 desde el Programa 25 (Salud Sexual y Reproductiva). En 2025, la ejecución al tercer trimestre muestra una distribución de 832 preservativos, generando faltantes en todo el país.

Para 2026 se proyecta recuperar la provisión a 15,5 millones y 18 millones. La recuperación proyectada no alcanza a compensar el último año sin compras ni asegura continuidad, y reduce a menos de la mitad de lo estipulado en 2023.

Por otro lado, de 275.565 folletos distribuidos en 2023 a 0 en 2025. Sin campañas, baja la prevención y la demanda de acceso al sistema de salud, por ende, las consecuencias se agravan generando más y más graves infecciones.

Testeos gratis en Godoy Cruz

Este lunes 1 de diciembre, en la plaza de Godoy Cruz habrá testeos de VIH y de sífilis, gratis y confindenciales. Sólo hay que acercarse. Son el marco de la campaña Elige Saber.