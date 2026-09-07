Día Mundial del Pelirrojo: por qué solo el 2% de la población tiene este particular color de pelo

Este lunes 7 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Pelirrojo, una fecha que pone en primer plano a uno de los colores de cabello naturales menos frecuentes del planeta y que, con el paso de los años, comenzó a celebrarse también con encuentros y distintas iniciativas alrededor del mundo.

Ser pelirrojo natural es, de hecho, bastante excepcional. Se estima que apenas entre el 1,5% y el 2% de la población mundial tiene el cabello rojo, un rasgo asociado con variaciones del gen MC1R.

La particularidad genética ayuda a explicar también por qué la concentración de pelirrojos cambia considerablemente de acuerdo con la región del planeta.

El cabello rojo está vinculado con el gen MC1R, relacionado con la pigmentación. Para que el rasgo pueda heredarse, interviene una variante genética recesiva que debe transmitirse de ambos padres.

Eso provoca que la cantidad de personas con pelo rojo natural sea mucho mayor en algunos puntos de Europa que en el resto del mundo. Irlanda y Escocia están entre los casos más notorios, con porcentajes que rondan el 10% de la población, muy por encima del promedio global.

En Argentina, en cambio, se trata de una característica considerablemente menos habitual.

De dónde viene el Día Mundial del Pelirrojo

La celebración tiene su origen en Países Bajos y posteriormente se extendió hacia distintas ciudades del mundo.

Con los años, además de quienes tienen naturalmente el cabello rojo, la fecha comenzó a incorporar una dimensión más lúdica: personas teñidas, disfraces y actividades relacionadas con ese color de pelo.

Esa lógica también empezó a ser aprovechada por algunas compañías para realizar acciones especiales durante la jornada. En Argentina, por ejemplo, Wendy's decidió este año ofrecer un 2x1 en uno de sus combos para quienes se presenten con el pelo rojo, ya sea natural, teñido o incluso utilizando una peluca. La promoción está disponible durante este 7 de septiembre en sus locales del país.

La asociación no es casual: la figura que identifica a la cadena de hamburgueserías desde sus orígenes es precisamente una niña pelirroja.

La historia detrás de una de las pelirrojas más conocidas

La compañía fue creada en 1969 por Dave Thomas, quien eligió para el negocio el apodo de su hija Melinda Lou. Según la historia de la marca, cuando era chica tenía dificultades para pronunciar algunas letras y terminó siendo conocida como Wendy.

Para diseñar el logo, Thomas le pidió que se hiciera dos trenzas y tomó fotografías que luego sirvieron como base para construir la imagen de la niña pelirroja, pecosa y sonriente que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de la cadena alrededor del mundo.

Así, una celebración nacida alrededor de una característica genética poco frecuente terminó reuniendo también cultura popular, encuentros y acciones comerciales. Aunque, detrás de todo eso, permanece el dato que explica la singularidad de la fecha: de cada 100 personas en el planeta, apenas una o dos son pelirrojas naturales.