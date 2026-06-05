Día Mundial del Medio Ambiente: 3 pequeños cambios para generar un impacto positivo
Empresas y consumidores avanzan hacia materiales renovables y reciclables para reemplazar productos de origen fósil.
Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente convoca a gobiernos, empresas y ciudadanos a repensar el vínculo entre desarrollo productivo y cuidado del planeta. Este año, la pregunta que atraviesa a la industria es concreta: ¿cómo reemplazar materiales de origen fósil por alternativas renovables, reciclables y con menor impacto ambiental?
En ese contexto, la bioeconomía avanza como una de las respuestas más sólidas. Y dentro de ella, el papel y los materiales derivados de fibra vegetal cultivada ocupan un lugar cada vez más relevante. La migración hacia envases de fibra renovable no responde a una sola causa: es el resultado de presiones regulatorias, cambios en el comportamiento del consumidor y decisiones corporativas orientadas a la sustentabilidad. En Europa, la regulación ya exige niveles mínimos de reciclabilidad y restringe determinados plásticos de un solo uso. En América Latina, países como Chile avanzan con legislación específica sobre envases. En Argentina, la transformación también se mueve, aunque de manera más gradual.
La tendencia también empieza a reflejarse en las marcas y en los materiales que forman parte de la vida diaria. Envases reciclables, bolsas reutilizables, packaging de papel y alternativas al plástico de un solo uso comienzan a ganar protagonismo en supermercados, locales gastronómicos y comercios, históricamente el foco estaba casi exclusivamente en el costo, pero hoy empieza a aparecer una mirada más integral: costo, sustentabilidad e imagen de marca. Las consultas por alternativas al plástico son cada vez más frecuentes y ya no basta con que una solución sea 'más sustentable': tiene que ser técnicamente viable en las líneas de producción actuales.
Entre las acciones para el cuidado del medio ambiente, la separación adecuada de residuos continúa siendo una de las más importantes para facilitar el reciclado y extender la vida útil de los materiales, también se recomienda reutilizar envases y reducir el desperdicio de papel, plástico y alimentos en el hogar.
En línea con este cambio de hábitos, existen tres acciones simples que pueden ayudar a incorporar prácticas más sustentables en la rutina diaria:
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Del plástico al papel: hoy existen soluciones en papel que logran reemplazar a los plásticos de un solo uso, capaces de adaptarse a distintas necesidades de packaging y consumo masivo. Desarrollamos materiales con propiedades de barrera, termosellabilidad y resistencia a la grasa —características que antes eran exclusivas de los plásticos—, que dan solución para alimentos, bebidas, retail y productos descartables. Por ejemplo nuestro desarrollo Greenpack® para envases flexibles de snacks y panificados, “Loop” para sorbetes en reemplazo del plástico de un solo uso, y Greenbag para bolsas de papel en retail.
- Elegir materiales de origen renovable: cada vez más productos cotidianos incorporan materiales provenientes de fuentes renovables, como fibras vegetales utilizadas en envases, bolsas y packaging de papel. A diferencia de los plásticos convencionales, el papel proviene de una materia prima renovable: árboles de cultivo forestal gestionados bajo estrictos estándares de sostenibilidad.
- Separar residuos y fomentar el reciclaje: la separación adecuada de residuos continúa siendo una de las acciones más importantes para facilitar el reciclado y extender la vida útil de los materiales. Según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación, más del 40% de los residuos que generamos pueden reutilizarse o reciclarse si se separan correctamente desde el origen.
Además de los cambios en los hábitos de consumo, la innovación también avanza en el desarrollo de nuevos materiales con menor impacto ambiental. Las consultas por alternativas al plástico son cada vez más frecuentes y ya no basta con que una solución sea ‘más sustentable’: tiene que ser técnicamente viable en las líneas de producción actuales. En este Día Mundial del Medio Ambiente, la conversación ya no pasa solamente por qué consumir, sino también por cómo hacerlo de manera más responsable. Porque muchas veces, pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden generar un impacto positivo mucho más grande de lo que parece.
* Ivana Pontoni, Gerente de RR.HH. & Gestión de Calidad de Suzano Argentina.