Día Mundial del Medio Ambiente: 3 pequeños cambios para generar un impacto positivo

El Día Mundial del Medio Ambiente convoca a gobiernos, empresas y ciudadanos a repensar el vínculo entre desarrollo productivo y cuidado del planeta.

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente convoca a gobiernos, empresas y ciudadanos a repensar el vínculo entre desarrollo productivo y cuidado del planeta. Este año, la pregunta que atraviesa a la industria es concreta: ¿cómo reemplazar materiales de origen fósil por alternativas renovables, reciclables y con menor impacto ambiental?

En ese contexto, la bioeconomía avanza como una de las respuestas más sólidas. Y dentro de ella, el papel y los materiales derivados de fibra vegetal cultivada ocupan un lugar cada vez más relevante. La migración hacia envases de fibra renovable no responde a una sola causa: es el resultado de presiones regulatorias, cambios en el comportamiento del consumidor y decisiones corporativas orientadas a la sustentabilidad. En Europa, la regulación ya exige niveles mínimos de reciclabilidad y restringe determinados plásticos de un solo uso. En América Latina, países como Chile avanzan con legislación específica sobre envases. En Argentina, la transformación también se mueve, aunque de manera más gradual.

La tendencia también empieza a reflejarse en las marcas y en los materiales que forman parte de la vida diaria. Envases reciclables, bolsas reutilizables, packaging de papel y alternativas al plástico de un solo uso comienzan a ganar protagonismo en supermercados, locales gastronómicos y comercios, históricamente el foco estaba casi exclusivamente en el costo, pero hoy empieza a aparecer una mirada más integral: costo, sustentabilidad e imagen de marca. Las consultas por alternativas al plástico son cada vez más frecuentes y ya no basta con que una solución sea 'más sustentable': tiene que ser técnicamente viable en las líneas de producción actuales.

RESIDUOS1 En Europa, la regulación ya exige niveles mínimos de reciclabilidad y restringe determinados plásticos de un solo uso. Archivo.

Entre las acciones para el cuidado del medio ambiente, la separación adecuada de residuos continúa siendo una de las más importantes para facilitar el reciclado y extender la vida útil de los materiales, también se recomienda reutilizar envases y reducir el desperdicio de papel, plástico y alimentos en el hogar.