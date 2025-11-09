Día de la tradición: ¿nos sacamos una selfie? Una gauchada...

¿La tradición aún es un paradigma? ¿Qué nos representa? Hay generaciones que son la expresión de conocer más el idioma inglés que el nuestro… hace décadas una tendencia a nombrar a los barrios, iniciativas gastronómicas y marcas en idioma inglés… hay un convencimiento de que decir “ok” es más breve que decir “sí”.

¿Y el dólar? ¿Y el pijama party? Hay fervor por la tradición de la noche de brujas… Santa Claus y… y ahora los “play off”…

En cualquier momento el día de la tradición lo declaran feriado turístico para hacerse una escapada a Brasil o a Miami…

¿Qué es una tradición ? si yo no tengo nada que ver con vos no alcancé a mirarme…¡no alcanzamos a mirarnos.

La gauchada nos hace visibles en el otro.

El mate nos hace ser con el otro. El fútbol…el truco…

La mirada es la dignidad del lugar del otro. La identidad es el hábitat del lugar del otro. Probar es probar del lugar del otro… lo que me hacés sentir es lo que te hago sentir. La tradición asociada al gaucho late nostalgias de llegar a ser...la tradición pasa por la identidad de las luchas sociales.

Y algo más…plinio el joven, gobernador de bitinia y del ponto, escribía así una carta al emperador trajano, para resolver cómo comportarse en los procesos seguidos contra los cristianos. y así lo manifestaba:

«toda su culpa o error consistía en que habitualmente se reunían en un día establecido, antes del amanecer, para cantar, en coros alternos, un himno a cristo tomado como dios»: Carmen Christo Quasi deo dicere – año 112 dc-. «toda su culpa o error consistía en que habitualmente se reunían en un día establecido, antes del amanecer, para cantar, en coros alternos, un himno a cristo tomado como dios»: Carmen Christo Quasi deo dicere – año 112 dc-.

IMG-20251108-WA0090 Creer en el camino lo abre Ilustración de Juan Barros.

La identidad es el desafío que las tradiciones evidencian. También se dice que el Martín Fierro es la biblia argentina…

Nada nos representa más que lo que creemos

A la vez googleá, y excepto iniciativas escolares o de centros tradicionalistas, ¿qué encontrás sobre el día de la tradición…? la identidad es nuestra competitividad. Las tradiciones evidencian nuestra lealtad.un pueblo de leales… ¡y así como te enterás de vos te enterás de todo! Lo que es, es como sos.

¿Nos reconocemos? es el mayor reconocimiento…

La tradición es más que lo que pasa.es como nos pasa.

¡Solo puedo ser tan simple como soy!

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.