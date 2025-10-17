Día de la Madre: las principales ofertas con 30% de descuento con billeteras virtuales

Mercado Pago ofrece descuentos de hasta un 30 % pagando con QR o NFC en supermercados, tiendas de ropa y locales de tecnología. Además, algunos comercios brindan cuotas sin interés incluso sin usar tarjeta de crédito.

Ualá aplicará un reintegro del 30 % en pagos realizados los días 18 y 19 de octubre en bares, restaurantes y cafeterías, tanto con la tarjeta prepaga como con la de crédito.

Naranja X lanzó ofertas de hasta un 25 % y la posibilidad de financiar compras en hasta 9 cuotas sin interés, en especial en productos de moda, decoración y electrónica.

Modo, la billetera que integra a varios bancos, ofrece reintegros combinados con las promociones de cada entidad, lo que permite acumular beneficios.