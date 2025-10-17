Día de la Madre: las principales ofertas con 30% de descuento con billeteras virtuales
Distintas billeteras virtuales ofrecen hasta un 30% de descuento para este domingo que se celebra el Día de la Madre.
El próximo 19 de octubre se celebrará el Día de la Madre, una de las fechas comerciales más importantes del año. En un contexto de precios altos, las billeteras virtuales se presentan como alternativa para quienes buscan optimizar gastos, ya que muchas ofrecen descuentos, reintegros y cuotas sin interés que pueden generar ahorros de hasta 30 % en distintas compras.
Las principales promociones disponibles para el Día de la Madre
Varias billeteras digitales lanzaron beneficios especiales en los días previos a la celebración, con foco en rubros como indumentaria, gastronomía, tecnología y hogar.
Te Podría Interesar
Mercado Pago ofrece descuentos de hasta un 30 % pagando con QR o NFC en supermercados, tiendas de ropa y locales de tecnología. Además, algunos comercios brindan cuotas sin interés incluso sin usar tarjeta de crédito.
Ualá aplicará un reintegro del 30 % en pagos realizados los días 18 y 19 de octubre en bares, restaurantes y cafeterías, tanto con la tarjeta prepaga como con la de crédito.
Naranja X lanzó ofertas de hasta un 25 % y la posibilidad de financiar compras en hasta 9 cuotas sin interés, en especial en productos de moda, decoración y electrónica.
Modo, la billetera que integra a varios bancos, ofrece reintegros combinados con las promociones de cada entidad, lo que permite acumular beneficios.
-
Cuenta DNI del Banco Provincia propone un 30 % de descuento en gastronomía durante el fin de semana del Día de la Madre, con un tope de devolución de $8.000 por persona.
También otras plataformas, como BNA+ y Personal Pay, lanzaron promociones adicionales en supermercados, comercios de cercanía y locales gastronómicos, ampliando las opciones de ahorro.
Cómo aprovechar mejor las promociones
Para obtener el máximo beneficio al comprar regalos para el Día de la Madre, se recomienda tener en cuenta algunos puntos clave:
-
Comparar condiciones: revisar los topes de reintegro, los días de vigencia y los comercios adheridos.
Activar la promoción: en muchas aplicaciones es necesario habilitar la oferta desde la billetera antes de pagar.
Combinar beneficios: en algunos casos se puede sumar un descuento del banco emisor o del comercio.
Elegir cuotas sin interés: una opción ideal para regalos de mayor valor.
Priorizar experiencias: gastronomía, spa o espectáculos suelen tener descuentos atractivos.
Las billeteras digitales dejaron de ser solo un método de pago y se consolidan como una herramienta financiera para planificar gastos y aprovechar promociones. En fechas especiales como el Día de la Madre, su uso inteligente puede significar un ahorro considerable sin resignar calidad en los regalos.