Día de la Adopción: cuál es el panorama actual en Mendoza

En el Día Nacional de la Adopción , que se conmemora cada 15 de septiembre desde la sanción de la primera ley de adopción del país en 1948, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, María Teresa Day , detalló el panorama de la situación actual en MDZ Radio .

Su análisis, basado en datos estadísticos y el trabajo del Registro de Adopción del Poder Judicial, destacó los avances y los obstáculos persistentes, con especial énfasis en la adopción de niños mayores y adolescentes.

Day expuso la cruda realidad que enfrentan los niños en espera: “Hoy tenemos más de 100 sentencias con declaración de adoptabilidad de niños que tienen entre 6 y 17 años, y no hay padres”. Este déficit se debe a que la abrumadora mayoría de los inscriptos buscan niños muy pequeños. “Casi el 80% de estos topas en todo el país quieren adoptar niños de 0 a 3 años”, afirmó la ministra, detallando que “el 80% quieren niños muy chiquititos”.

Frente a esta realidad, el Poder Judicial ha emprendido una tarea activa de concientización y trabajo con los pretensos adoptantes. “Hemos avanzado mucho en la temática en relación a los niños más grandes, los niños con alguna discapacidad, y eso es lo que estamos trabajando bastante también con los pretensos adoptantes”, explicó Day. Este trabajo consiste en “unas reuniones, porque hay que trabajar mucho con las personas o con las parejas que quieren adoptar, para ver cuál es su idea de familia, cómo puede elaborarlo”.

La complejidad de adoptar adolescentes

La ministra fue clara al señalar que adoptar a un adolescente conlleva una complejidad particular. “Complicado porque ese niño ya vive en un hogar hace mucho tiempo, y también quien lo quiere adoptar tiene que tomar todas esas relaciones que él tiene en ese hogar, esa es su familia”. Este proceso, conocido como vinculación, no siempre prospera. “Muchas veces cuando estamos hablando de adolescentes o de chicos más grandes son ellos los que no enganchan. ¿Por qué? Porque pasa esto, si una niña de 13 años, adolescente, está viviendo en el hogar desde los 9, ya tiene sus amigas, tiene su escuela, tiene su… no se le puede sacar todo”.

Los números reflejan esta dificultad. Day aportó datos precisos: “En el 2024 se hicieron 128 vinculaciones, de las cuales continuaron 96… La interrupción de la vinculación fue en el 2024, de esas 128 hubieron 32 interrupciones, que vuelvo, de esas 32, 25 eran de niñas más grandes. Y en el 2025 llevamos 78 vinculaciones, de las cuales 17 se han interrumpido, que 12 son de niños grandes”.

Grupos de hermanos y personas solas

Otro eje delicado es la adopción de grupos de hermanos. Day aclaró que, en la práctica, “también es una realidad que cuando están en los hogares están separados, porque los hogares tienen un rango etario”. Para abordar esto, la Corte implementó una acordada en 2023 para que cada niño tenga un legajo individual, “que está unido y sabe que tiene hermanito”, facilitando así decisiones más ágiles y personalizadas.

Respecto al perfil de los adoptantes, la ministra señaló un cambio: “Hay muchas personas solas”. Y precisó: “Te voy a dar el número, de esos 124, creo que habían más o menos, el año pasado, 26 mujeres y 13 varones solos… siempre los varones solos son la mitad”.

Modernización y trabajo interdisciplinario

Day destacó los esfuerzos por modernizar los procesos, desde la implementación de notificaciones por WhatsApp hasta la renovación de las estrategias de convocatoria pública para no exponer a los niños. “Hemos cambiado esa modalidad… planificamos una nueva estrategia, algunos con dibujitos”. Además, resaltó la importancia del trabajo en equipo: “La trabajamos desde el Poder Judicial… con el Poder Ejecutivo en lo que compete porque hay que trabajar juntos, no podemos no trabajar juntos porque los niños están en los hogares de ellos”.

Al ser consultada sobre la vigencia de la ley, la ministra fue contundente: “Esa ley es la primera que hubo, se ha actualizado, se ha modernizado”. Finalizó enfatizando el compromiso constante de la Justicia: “Hacemos un trabajo interno muy importante… entre todos vamos caminando para que nuestros niños estén mejor”.