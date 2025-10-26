Día de elecciones: así estará el tiempo en Mendoza este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agradable para ir a votar. Habrá cielo algo nublado por la mañana y una máxima de 28° hacia la tarde en Mendoza.

La mañana será fresca y con algo de nubosidad, pero la tarde se presentará ideal en Mendoza.

Este domingo 26 de octubre, día de elecciones legislativas en todo el país, Mendoza tendrá condiciones favorables para que los ciudadanos se acerquen a las urnas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un leve ascenso de la temperatura respecto al sábado, con una mínima de 12° en las primeras horas y una máxima que llegará a los 28°.

La mañana se presentará con algo de nubosidad y ambiente fresco, ideal para quienes prefieren ir a votar temprano. Con el paso de las horas, el cielo se irá despejando y la tarde ofrecerá tiempo agradable y templado, perfecto para actividades al aire libre una vez cumplido el deber cívico.

Será un domingo sin fenómenos relevantes, lo que garantiza una jornada tranquila desde el punto de vista meteorológico en toda la provincia.