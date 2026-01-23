Día del Músico: homenaje a Spinetta con un concierto gratuito en el Recoleta

En el marco del Día del Músico , en el Centro Cultural Recoleta se está desarrollando un emotivo tributo a Luis Alberto Spinetta , una de las figuras más influyentes de la música popular argentina. La propuesta, titulada “Spinetta Infinito” , comenzó cerca de las 19.30 y ofrece un recorrido en vivo por el universo poético y sonoro del recordado Flaco.

El concierto reúne a artistas de la escena local que reinterpretan distintas etapas del repertorio spinetteano, manteniendo la esencia artística que marcó a generaciones.

La formación cuenta con un grupo estable y cantantes rotativos , integrado por Marina Wil, Julián Baglietto, MOAH, Juan Mehler, León Peirone, Lautaro Bancalari y Lautaro Moreno , quienes se alternan sobre el escenario para darle nueva vida a canciones emblemáticas de su obra.

“Spinetta Infinito” propone un homenaje contemporáneo, respetuoso de la identidad musical del artista, pero con lecturas actuales que dialogan con el presente y celebran la vigencia de su legado.

La iniciativa se inscribe dentro de las actividades culturales que buscan poner en valor la figura de Spinetta como referente indiscutido del rock nacional y de la canción argentina.

foto: Juan Mateo Aberastain

La entrada es gratuita para argentinos y residentes, y el espacio luce lleno de un público ávido de recorrer el repertorio más recordado del gran músico argentino.

Una oportunidad única para celebrar el Día del Músico y reencontrarse con la obra de un artista que sigue inspirando a músicos y públicos de todas las edades.

Más imágenes:

