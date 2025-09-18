Día del Estudiante: así será el operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno

Las autoridades provinciales anunciaron este jueves la implementación de un amplio operativo de prevención que abarcará el fin de semana completo.

Las autoridades provinciales anunciaron este jueves la implementación de un amplio operativo de prevención que abarcará el fin de semana completo. La iniciativa busca garantizar celebraciones responsables durante los festejos del Día del Estudiante. El dispositivo especial comenzará este viernes y se mantendrá activo hasta el domingo en diversos puntos de la provincia.

El operativo incluirá controles exhaustivos en múltiples ubicaciones estratégicas. Las fuerzas de seguridad realizarán inspecciones en establecimientos gastronómicos, locales bailables y espacios recreativos. También se intensificarán las verificaciones en rutas provinciales y zonas de montaña. La presencia policial será constante para prevenir cualquier tipo de incidente.

Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, confirmó que el enfoque principal será preventivo. Las acciones se coordinarán entre diferentes organismos gubernamentales. El objetivo central consiste en promover conductas responsables entre los jóvenes durante sus celebraciones. La seguridad vial constituye una prioridad fundamental del operativo.

Los controles de alcoholemia y registros biométricos formarán parte central del operativo. Las autoridades promoverán activamente la figura del conductor designado mediante campañas específicas. Se distribuirán materiales informativos en puestos estratégicos ubicados en toda la provincia. Las campañas "Hoy cuido a mis compañeros" y "Convive seguro" buscan concientizar sobre la importancia de festejar responsablemente.

La Subdirección de Control de Eventos intensificará las inspecciones en establecimientos nocturnos. Personal de la DISEP colaborará con las tareas de control en territorio provincial. Hasta el momento, seis celebraciones han recibido autorización oficial. Las autoridades continúan recibiendo documentación para nuevos eventos hasta mañana.