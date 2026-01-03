Detuvieron a un hombre por prender fuego el árbol de Navidad de la Peatonal Sarmiento

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que hay un hombre detenido por prender fuego el árbol de Navidad de la Peatonal Sarmiento . Se trata de Gonzalo Emmanuel Vídela Castro de 33 años. El hombre está a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados.

“El aprehendido, Gonzalo Emmanuel Vídela Castro (33) será imputado en las próximas horas por el delito de incendio doloso, luego de haber analizado las pruebas obtenidas en horas de la noche”, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Para llegar con Videla Castro se analizaron las cámaras del CEO, cámaras privadas de canales de televisión y se recogieron testimonios de gente que circulaba por el lugar. La causa quedará a cargo de Mónica Fernández Poblet.

El intendente de la Ciudad de Mendoza se mostró alarmado por el incendio del árbol de Navidad y llamó a mantener el orden. “En el marco de una marcha antiminera, se prendió fuego el Pino de Navidad que ornamenta la Peatonal Sarmiento . Ya frente a las pintadas y otras vandalizaciones previas, lo habíamos dicho: en Mendoza, el orden y la convivencia no se negocian. Aquí, las leyes y normas se cumplen”, escribió el jefe comunal en su cuenta de X anoche.

“Estamos solicitando los archivos de las cámaras de videovigilancia de la zona y testimonios, para determinar si se trató de un hecho intencional e identificar a los responsables. De ser así, que se atengan a las consecuencias legales de su comportamiento. Junto al Ministerio Público Fiscal avanzaremos para que a los autores de los daños se les apliquen todas las sanciones que correspondan”, agregó.

Además, convocó a la población a mantenerse dentro de la ley. “Vivir en sociedad es comprender que otro puede pensar diferente y que no podemos destruir los bienes de todos para expresar las diferencias. Ese es el límite. Una minoría de inadaptados no puede, ni debe alterar el orden y la convivencia en la Ciudad y nuestra provincia”, cerró.

La intervención de la Ministra de Seguridad

Por su parte, la ministra de Seguridad Mercedes Rus, también se expresó sobre los actos de vandalismo en la Peatonal Sarmiento.

“Otra vez hechos de violencia en el marco de una marcha antiminera. Quiero ser clara: estos episodios no tienen nada que ver con el derecho a manifestarse. Ya se secuestró una botella con acelerante, un elemento utilizado para provocar incendios, y el hecho está siendo investigado. Este tipo de acciones pone en riesgo a toda la ciudadanía y no vamos a permitirlas”, escribió la funcionaria de Alfredo Cornejo en X.

“No es la primera vez que estos grupos recurren a prácticas violentas. El 24 de enero, en Uspallata, se provocó un incendio intencional por un hecho similar y hoy ya hay un condenado por ese episodio. En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, agregó.