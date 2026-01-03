Prendieron fuego el árbol de Navidad del paseo peatonal Sarmiento: las imágenes de los daños
El árbol de Navidad del Kilómetro Cero, instalado en la peatonal Sarmiento, fue blanco de un ataque vandálico durante la noche del viernes.
El árbol de Navidad del paseo peatonal Sarmiento, ubicado en el Kilómetro Cero de la Ciudad de Mendoza, fue blanco este viernes de un acto vandálico. La parte baja de la instalación festiva fue prendida fuego y se registraron algunos daños.
De acuerdo con testigos, el episodio tuvo lugar durante la tarde-noche del viernes, cuando se advirtió sobre las llamas que estaban afectando a la estructura instalada para las fiestas de año.
Afortunadamente, no se produjeron daños de gravedad y el fuego no prosperó, quedando algunas cenizas sobre la base, tal como se aprecia en las imágenes a las que accedió MDZ.