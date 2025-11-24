Después del fin de semana XXL, estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en nueve departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 25 de noviembre. Esto debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este martes 25/11
Guaymallén
- En calle Godoy Cruz, hacia el oeste de Severo del Castillo; Kilómetro 11. De 9.15 a 13.15 h.
- En el Carril Viejo a Lavalle, hacia el este de callejón Molina. En Barrio Buenos Vecinos; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En el Carril Viejo, hacia el sur de calle Proyectada J425; Ugarteche. De 9.15 a 13.15 h.
Maipú
- Entre calles Bruno Morón, Armando Tejada Gómez, Miguel Cané y Carril Gómez. Entre calles Canal Pescara, Juan Bautista Alberdi, San Lorenzo y Carril Gómez. Entre calles Juan Giol, Pasaje Giolito, Italia, Progreso y Carril Gómez; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle Dorrego, entre Santa Marta y La Solita. En barrios Dorrego, Sol del Norte, República del Perú, AMYSO I y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°88, entre calles Miranda e Iriarte. En calle Scilipotti; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Iriarte, entre Gómez y Ruta Provincial N°88. En el barrio La Arboleda. En callejón Perinetti y adyacencias; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Iriarte, entre Estación Transformadora Zampal y callejón Scilipotti; El Zampal. De 10.00 a 13.45 h.
Cortes en el Valle de Uco
Tunuyán
- En la intersección de la Ruta Provincial N°92 con callejón El Nevado y zonas aledañas; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Antonio Dalmau, España, San Martín y Battaglia. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle El Milagro, entre Costa Canal Uco y El Indio; Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.
También en el Sur
San Rafael
- Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ricardo Mercado; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Vélez Sarsfield, Juan Cobos, Alberdi y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Merino Norte, Bestanic, Temporini y Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Emilio Mitre, Tirasso, Tropero Sosa y Leandro N. Alem. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Ceferino Namuncurá, Castelli, Esquiú y Rawson. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Sarmiento, entre Chacabuco y Ruta Nacional N°146; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.
Malargüe
- En la Ruta Provincial N°188, hacia el este de Ejército de Los Andes. De 12.30 a 16.30 h.
- En calle San Martín Sur, entre Capdeville y Milagro de Los Andes, y zonas aledañas. De 7.00 a 11.00 h.