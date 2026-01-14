Desesperación en Chubut: ordenan evacuar la zona de los incendios por fuertes vientos y esperan que lleguen las lluvias

Tras más de una semana, persisten los focos de incendio en Chubut. Este miércoles, fuertes vientos complican el combate del fuego mientras se aguardan las lluvias.

Este miércoles se espera la caída de agua que ayude en la lucha contra los incendios.

Un momento de desesperación se vivió este miércoles en medio de la lucha de los brigadistas contra los focos de incendio en Epuyén, en la provincia de Chubut. Luego de que los pronósticos indicaran lluvias que ayudarían a combatir los incendios, fuertes ráfagas de viento complicaron estas tareas, lo que llevó a que se ordenara evacuar la zona.

Así como los más de 600 brigadistas que luchan contra estos incendios (que ya arrasaron con más de 12.000 hectáreas) aguardaban por la caída de agua que ayudaría a las tareas, el Sistema Meteorológico Nacional había pronosticado fuertes vientos, un factor crítico para estas tareas.

Según informó el SMN, las ráfagas pueden llegar a oscilar entre los 60 y casi 90 kilómetros por hora, complicando aun en mayor medida la pelea contra los incendios, lo que ahora llevó a que se debiera evacuar la zona.

Además, estas fuertes ráfagas de viento podrían implicar un cambio en la dirección del fuego, generando que deban tomarse más medidas de seguridad y monitoreo en la zona.